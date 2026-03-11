Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
Релігійне свято 12 березня: День пам’яті преподобного Теофана Сигріянського
12 березня за новим церковним календарем православна церква вшановує пам'ять святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського. Святий залишив вагомий слід в історії християнства як видатний богослов.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 березня 2026 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті преподобного ісповідника Теофана Сигріянського
Преподобний Теофан народився у VIII столітті в Константинополі у знатній родині. Попри багатство, він обрав шлях аскетизму, роздав майно бідним і заснував монастир на острові Сигріана. Він відомий як автор «Хронографії» – важливого літопису історії Церкви. Під час іконоборчих гонінь імператора Лева Вірменина Теофан відмовився зрадити віру, за що був ув’язнений і помер у вигнанні.
Молитви дня
О, преблаженний отче наш Григорію, великий ісповіднику віри Христової та мудрий пастирю Церкви! Ти, що словом і ділом просвітив світ, моли Всемилостивого Бога, щоб дарував нам серця чисті та помисли благі. Зміцни нас у часи випробувань, подай мудрість у справах наших та спокій у душах. Нехай за твоїм заступництвом ми гідно пройдемо шлях посту та прийдемо до радості світлого Воскресіння.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вважали цей день «переломним» для весни та приділяли увагу поведінці тварин і птахів:
- Якщо на Феофана зранку стоїть туман – це до врожаю льону та конопель.
- Якщо коні голосно іржуть – це добрий знак, що віщує щасливу весну та здоров'я в родині.
- Сніг на 12 березня починає танути навколо дерев з круглими краями – весна буде затяжною, але теплою.
- Якщо птахи цього дня літають низько – варто очікувати на дощі та вологу погоду.
- Почути перший спів жайворонка – до швидкого приходу справжнього тепла, а якщо першим з’явився зяблик – можливі короткочасні морози.
