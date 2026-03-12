Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 12 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 березня у світі відзначають Всесвітній день проти кіберцензури та Всесвітній день ананаса. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день проти кіберцензури

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день було засновано за ініціативи організації «Репортери без кордонів». Мета свята – привернути увагу до свободи слова в інтернеті та боротьби з обмеженнями доступу до інформації, які запроваджують авторитарні режими.

Всесвітній день ананаса

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Неофіційне, але популярне свято, присвячене цьому екзотичному фрукту. Вважається, що саме 12 березня 1493 року Христофор Колумб вперше скуштував ананас під час своєї подорожі, назвавши його «сосновим яблуком» через зовнішню схожість із шишкою.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Теофан народився у VIII столітті в Константинополі у заможній родині. Проте він обрав шлях аскетизму, роздав своє майно бідним і заснував монастир на острові Сигріана. Святий Теофан був видатним літописцем, автором відомої «Хронографії». Під час іконоборчих гонінь він виявив стійкість, за що був ув’язнений і помер у засланні, ставши ісповідником віри.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 12 березня вважається днем, коли природа остаточно прощається із зимою:

  • Якщо цього дня туман опускається на землю – чекайте на швидку відлигу та потепління;
  • якщо коні голосно іржуть – це на щастя та добру весну;
  • побачити першого жайворонка – до раннього тепла, а зяблика – до невеликих приморозків;
  • дощ на Феофана обіцяє гарний врожай жита влітку.

Історичні події

  • 1169 рік – відбувається розорення Києва – захоплення і розграбування Києва коаліцією з 11 князів;
  • 1229 рік – закінчення VI хрестового походу: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілем і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет та Вифлеєм передають хрестоносцям в обмін на мир;
  • 1241 рік – монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволодівають укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах;
  • 1365 рік – герцог Рудольф IV засновує Віденський університет;
  • 1496 рік – євреїв виганяють із Сирії;
  • 1633 рік – польський король Владислав IV затверджує Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі;
  • 1812 рік – у Каракасі стається землетрус, який знищує місто та забирає життя 20 тисяч осіб;
  • 1910 рік – футбольна збірна Англії громить команду Франції з рахунком 20:0;
  • 1913 рік – Канберра стає столицею Австралії;
  • 1930 рік – Магатма Ґанді з прихильниками виступає в Соляний похід, демонстративно та ненасильницькі порушуючи колоніальну соляну монополію Раджу;
  • 1938 рік – війська Гітлера перетинають німецько-австрійський кордон; оголошено «аншлюс» обох держав;
  • 1947 рік – президент США Гаррі Трумен висуває зовнішньополітичну програму («Доктрина Трумена»), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім «вільним народам» проти загрози комунізму;
  • 1968 рік – Маврикій здобуває незалежність;
  • 1989 рік – Тім Бернерс-Лі пропонує глобальний гіпертекстовий проєкт, нині відомий як Всесвітнє павутиння;
  • 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Кубою;
  • 1994 рік – перші 32 жінки ординовані у священники Церкви Англії у Бристольському соборі;
  • 1999 рік – Чехія, Польща та Угорщина вступають до НАТО;
  • 2000 рік – Папа Римський Іван Павло ІІ привселюдно вибачається за гріхи Католицької Церкви перед людством;
  • 2003 рік – ВООЗ випускає глобальне оповіщення про спалах коронавірусу SARS-CoV.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Теофан (Феофан), Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Костянтин.

Читайте також:

Теги: календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 лютого Україна відзначає День військового журналіста
16 лютого – День військового журналіста України: історія та привітання
16 лютого, 05:00
15 січня 2026 року Максима Остапенка поновлено на посаді генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
Війна за Лавру: коли Московська церква покине святиню? Відверта розмова з гендиректором заповідника Інтерв’ю
26 лютого, 13:10
Яке релігійне свято відзначається 12 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 лютого 2026: традиції та молитва
11 лютого, 22:00
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:00
Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
25 лютого, 22:45
Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва
23 лютого, 22:00
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00
26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
26 лютого, 00:00
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня, 00:00

Суспільство

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank
Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
На Львівщині померла 99-річна зв’язкова УПА Андрейко
На Львівщині померла 99-річна зв’язкова УПА Андрейко
Як будуть вимикати світло 12 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 12 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Асоціація прифронтових громад запропонувала новий механізм допомоги переселенцям
Асоціація прифронтових громад запропонувала новий механізм допомоги переселенцям

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua