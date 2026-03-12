12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 12 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 березня у світі відзначають Всесвітній день проти кіберцензури та Всесвітній день ананаса. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день проти кіберцензури

Цей день було засновано за ініціативи організації «Репортери без кордонів». Мета свята – привернути увагу до свободи слова в інтернеті та боротьби з обмеженнями доступу до інформації, які запроваджують авторитарні режими.

Всесвітній день ананаса

Неофіційне, але популярне свято, присвячене цьому екзотичному фрукту. Вважається, що саме 12 березня 1493 року Христофор Колумб вперше скуштував ананас під час своєї подорожі, назвавши його «сосновим яблуком» через зовнішню схожість із шишкою.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського

Теофан народився у VIII столітті в Константинополі у заможній родині. Проте він обрав шлях аскетизму, роздав своє майно бідним і заснував монастир на острові Сигріана. Святий Теофан був видатним літописцем, автором відомої «Хронографії». Під час іконоборчих гонінь він виявив стійкість, за що був ув’язнений і помер у засланні, ставши ісповідником віри.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 12 березня вважається днем, коли природа остаточно прощається із зимою:

Якщо цього дня туман опускається на землю – чекайте на швидку відлигу та потепління;

якщо коні голосно іржуть – це на щастя та добру весну;

побачити першого жайворонка – до раннього тепла, а зяблика – до невеликих приморозків;

дощ на Феофана обіцяє гарний врожай жита влітку.

Історичні події

1169 рік – відбувається розорення Києва – захоплення і розграбування Києва коаліцією з 11 князів;

1229 рік – закінчення VI хрестового походу: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілем і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет та Вифлеєм передають хрестоносцям в обмін на мир;

1241 рік – монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволодівають укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах;

1365 рік – герцог Рудольф IV засновує Віденський університет;

1496 рік – євреїв виганяють із Сирії;

1633 рік – польський король Владислав IV затверджує Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі;

1812 рік – у Каракасі стається землетрус, який знищує місто та забирає життя 20 тисяч осіб;

1910 рік – футбольна збірна Англії громить команду Франції з рахунком 20:0;

1913 рік – Канберра стає столицею Австралії;

1930 рік – Магатма Ґанді з прихильниками виступає в Соляний похід, демонстративно та ненасильницькі порушуючи колоніальну соляну монополію Раджу;

1938 рік – війська Гітлера перетинають німецько-австрійський кордон; оголошено «аншлюс» обох держав;

1947 рік – президент США Гаррі Трумен висуває зовнішньополітичну програму («Доктрина Трумена»), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім «вільним народам» проти загрози комунізму;

1968 рік – Маврикій здобуває незалежність;

1989 рік – Тім Бернерс-Лі пропонує глобальний гіпертекстовий проєкт, нині відомий як Всесвітнє павутиння;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Кубою;

1994 рік – перші 32 жінки ординовані у священники Церкви Англії у Бристольському соборі;

1999 рік – Чехія, Польща та Угорщина вступають до НАТО;

2000 рік – Папа Римський Іван Павло ІІ привселюдно вибачається за гріхи Католицької Церкви перед людством;

2003 рік – ВООЗ випускає глобальне оповіщення про спалах коронавірусу SARS-CoV.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Теофан (Феофан), Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Костянтин.