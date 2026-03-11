Асоціація прифронтових громад запропонувала новий механізм допомоги переселенцям

Йдеться про «єдиний маршрут підтримки» для людей, які втратили дім через війну

Асоціація прифронтових міст та громад закликає запровадити на національному рівні «єдиний маршрут підтримки» для внутрішньо переміщених осіб похилого віку. Йдеться про комплексний соціальний супровід людей після евакуації з небезпечних територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови Асоціації прифронтових міст та громад та мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, літні переселенці потребують окремого підходу до соціальної підтримки. Війна загострила низку проблем цієї категорії населення – зокрема втрату домівки та соціальних зв’язків, труднощі з адаптацією в нових громадах, а також обмежений доступ до медичних і соціальних послуг.

«Внутрішньо переміщені особи похилого віку потребують окремого підходу. Для них необхідно розвивати адаптоване житло, мобільні мультидисциплінарні команди, денні центри, соціальну адаптацію та адресний супровід», – зазначив Терехов.

Запропонований Асоціацією механізм передбачає створення системи супроводу людини після переміщення. Йдеться про первинну оцінку потреб переселенців, допомогу з пошуком житла, забезпечення доступу до медицини та соціальних сервісів.

Також пропонується створення умов для інтеграції людей у життя громад – через діяльність денних центрів, соціальних клубів та інших форматів підтримки. Такий підхід має допомогти уникнути ситуацій, коли літні переселенці залишаються без необхідної опіки та змушені самостійно шукати допомогу.

В Асоціації наголошують, що реформування системи підтримки ВПО має стати одним із ключових напрямів державної політики. Одним із можливих рішень може бути запровадження на національному рівні «єдиного маршруту ВПО», який передбачатиме синхронізацію соціальних виплат і послуг.

Крім того, у межах цієї ініціативи пропонується зробити більший акцент на працевлаштуванні переселенців та створенні інституту соціальних менеджерів, які супроводжуватимуть людей у процесі інтеграції.

