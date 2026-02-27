Головна Світ Політика
Корупційний скандал в Албанії. Протестувальники «дотисли» уряд звільнити віцепрем'єрку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Корупційний скандал в Албанії. Протестувальники «дотисли» уряд звільнити віцепрем'єрку
Протести в Тирані змусили уряд відправити у відставку віцепрем’єрку
фото: Reuters

5 березня парламент має вирішити питання про зняття з Баллуки депутатської недоторканності

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама звільнив віцепрем’єр-міністерку Белінду Баллуку після протестів в країні на тлі корупційного розслідування щодо неї. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Спеціальна прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю грудні висунула Баллуку обвинувачення у втручанні в укладання двох державних будівельних контрактів 2021 року на суму понад 200 млн євро. Вона заперечує будь-які правопорушення.

5 березня парламент має вирішити питання про зняття з неї депутатської недоторканності, що може відкрити шлях до арешту.

Прем’єр-міністр раніше кілька разів відхиляв її відставку. Під час оголошення кадрових змін, які торкнулися семи посад у кабінеті, він не пояснив причин звільнення. Речниця уряду заявила, що прем’єр попереджав про можливі часті перестановки в уряді.

Справу Баллуку супроводжують протести опозиції. Найбільша опозиційна сила вимагала відставки уряду. Під час демонстрацій у Тирані відбувалися сутички з поліцією.

Як повідомлялось, у листопаді 2025 року в парламенті Баллука заперечила звинувачення, назвавши їх «обмазуванням, натяками, напівправдою та брехнею» та заявила, що вона повністю співпрацюватиме із судовою системою.

Однак спеціальна прокуратура, що займається боротьбою з корупцією, звернулася до парламенту з проханням зняти з неї недоторканність для можливого арешту. Неясно, коли відбудеться голосування в парламенті, де правляча партія Рами має більшість.

Теги: протест скандал корупція Албанія

Коментарі — 0

