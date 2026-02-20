Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
Британська поліція перевіряє, чи використовувалися лондонські аеропорти для торгівлі людьми на тлі скандалу із братом короля Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором, який з’являється у файлах Джеффрі Епштейна
Правоохоронні органи Великої Британії розпочали масштабне розслідування щодо можливого використання лондонських аеропортів та приватних аеродромів для транспортування жертв сексуальної експлуатації в інтересах мережі Джеффрі Епштейна. Про це йдеться у заяві лондонської поліції, інформує «Главком».
Лондонська поліція припускає, що лондонські аеропорти могли використовуватися для сприяння торгівлі людьми та сексуальній експлуатації.
«Після оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів судових документів, пов'язаних з Джеффрі Епштейном, нам стало відомо про припущення, що лондонські аеропорти могли використовуватися для сприяння торгівлі людьми та сексуальній експлуатації», – заявили правоохоронці.
Окремо лондонська поліція ідентифікує та зв'язується з колишніми та офіцерами, які могли тісно співпрацювали з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором як охоронці.
«Їх попросили ретельно розглянути, чи може щось, що вони бачили чи чули протягом цього періоду служби, мати відношення до наших поточних перевірок, та поділитися будь-якою інформацією, яка може нам допомогти», – йдеться в заяві.
Представники аеропортів Хітроу та Станстед уже заявили про повну готовність до співпраці зі слідством, заперечуючи будь-яку системну причетність до незаконної діяльності.
Нагадаємо, поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю. Водночас слідчі дії продовжуються в королівському особняку Royal Lodge у Віндзорі. Ця резиденція десятиліттями залишалася домом для Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, однак у лютому 2025 року він залишив її на тлі суспільного тиску через зв’язки з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
За інформацією британських медіа, нинішні слідчі дії стали безпрецедентними для королівської родини. Повідомляється, що це перший випадок арешту її члена з 1649 року, що привернуло значну увагу громадськості та медіа.
Коментарі — 0