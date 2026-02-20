Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку

Детективи припускають, що спрощений контроль на летовищах дозволяв перевозити неповнолітніх дівчат без належної перевірки документів

Британська поліція перевіряє, чи використовувалися лондонські аеропорти для торгівлі людьми на тлі скандалу із братом короля Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором, який з’являється у файлах Джеффрі Епштейна

Правоохоронні органи Великої Британії розпочали масштабне розслідування щодо можливого використання лондонських аеропортів та приватних аеродромів для транспортування жертв сексуальної експлуатації в інтересах мережі Джеффрі Епштейна. Про це йдеться у заяві лондонської поліції, інформує «Главком».

Лондонська поліція припускає, що лондонські аеропорти могли використовуватися для сприяння торгівлі людьми та сексуальній експлуатації.

«Після оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів судових документів, пов'язаних з Джеффрі Епштейном, нам стало відомо про припущення, що лондонські аеропорти могли використовуватися для сприяння торгівлі людьми та сексуальній експлуатації», – заявили правоохоронці.

Окремо лондонська поліція ідентифікує та зв'язується з колишніми та офіцерами, які могли тісно співпрацювали з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором як охоронці.

«Їх попросили ретельно розглянути, чи може щось, що вони бачили чи чули протягом цього періоду служби, мати відношення до наших поточних перевірок, та поділитися будь-якою інформацією, яка може нам допомогти», – йдеться в заяві.

Представники аеропортів Хітроу та Станстед уже заявили про повну готовність до співпраці зі слідством, заперечуючи будь-яку системну причетність до незаконної діяльності.

Нагадаємо, поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю. Водночас слідчі дії продовжуються в королівському особняку Royal Lodge у Віндзорі. Ця резиденція десятиліттями залишалася домом для Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, однак у лютому 2025 року він залишив її на тлі суспільного тиску через зв’язки з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

За інформацією британських медіа, нинішні слідчі дії стали безпрецедентними для королівської родини. Повідомляється, що це перший випадок арешту її члена з 1649 року, що привернуло значну увагу громадськості та медіа.