Головна Світ Політика
search button user button menu button

Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
Детективи припускають, що спрощений контроль на летовищах дозволяв перевозити неповнолітніх дівчат без належної перевірки документів
фото з відкритих джерел

Британська поліція перевіряє, чи використовувалися лондонські аеропорти для торгівлі людьми на тлі скандалу із братом короля Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором, який з’являється у файлах Джеффрі Епштейна

Правоохоронні органи Великої Британії розпочали масштабне розслідування щодо можливого використання лондонських аеропортів та приватних аеродромів для транспортування жертв сексуальної експлуатації в інтересах мережі Джеффрі Епштейна. Про це йдеться у заяві лондонської поліції, інформує «Главком».

Лондонська поліція припускає, що лондонські аеропорти могли використовуватися для сприяння торгівлі людьми та сексуальній експлуатації. 

«Після оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів судових документів, пов'язаних з Джеффрі Епштейном, нам стало відомо про припущення, що лондонські аеропорти могли використовуватися для сприяння торгівлі людьми та сексуальній експлуатації», – заявили правоохоронці.

Окремо лондонська поліція ідентифікує та зв'язується з колишніми та офіцерами, які могли тісно співпрацювали з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором як охоронці.

«Їх попросили ретельно розглянути, чи може щось, що вони бачили чи чули протягом цього періоду служби, мати відношення до наших поточних перевірок, та поділитися будь-якою інформацією, яка може нам допомогти», – йдеться в заяві.

Представники аеропортів Хітроу та Станстед уже заявили про повну готовність до співпраці зі слідством, заперечуючи будь-яку системну причетність до незаконної діяльності.

Нагадаємо, поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю. Водночас слідчі дії продовжуються в королівському особняку Royal Lodge у Віндзорі. Ця резиденція десятиліттями залишалася домом для Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, однак у лютому 2025 року він залишив її на тлі суспільного тиску через зв’язки з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

За інформацією британських медіа, нинішні слідчі дії стали безпрецедентними для королівської родини. Повідомляється, що це перший випадок арешту її члена з 1649 року, що привернуло значну увагу громадськості та медіа.

Читайте також:

Теги: Лондон поліція Епштейн скандал Принц Ендрю

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські конгресмени під час слухань 11 лютого розкритикували генеральну прокурорку Пем Бонді
Генпрокурорка США дала свідчення у справі Епштейна: головні заяви
12 лютого, 09:13
Землетрус у Росії, стрілянина у США: головне за ніч
Землетрус у Росії, стрілянина у США: головне за ніч
10 лютого, 05:47
«Суспільне» не побачило порушень у діях Руслани
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
8 лютого, 14:04
Принцеса Метте-Маріт заявила, що «збирається з силами», щоб пояснити причини своїх контактів із Епштейном
Кронпринцеса Норвегії вибачилася за зв'язки з Епштейном
8 лютого, 08:59
У ході слідства з'ясувалося, що продавець та грабіжник були знайомі між собою
У Києві продавець і його спільник інсценували напад на тютюнову крамницю
5 лютого, 14:36
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
3 лютого, 08:48
Міністр оборони Яромир Зуна скасував відрядження генерала, який виступив за підтримку авіації України
Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні
30 сiчня, 20:53
Українські артисти Наталія Мацак та Сергій Кривоконь потрапили у скандал
Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
22 сiчня, 16:02
Київський природничо-науковий ліцей № 145 опинився у центрв скандалу через використання творчості Пушкіна
Урок української літератури з Пушкіним: у ліцеї спалахнув скандал між учнем та педагогом
22 сiчня, 10:24

Політика

Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Британія заявила, що розраховує зберегти «привілейований» торговельний статус зі США
Британія заявила, що розраховує зберегти «привілейований» торговельний статус зі США
Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні
Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна
Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна
Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю
Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua