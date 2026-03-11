Головна Країна Суспільство
На Львівщині померла 99-річна зв’язкова УПА Андрейко

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Львівщині померла 99-річна зв’язкова УПА Андрейко
Віра Андрейко народилася у багатодітній сім’ї у селі Поляна
фото: Мостиська міська рада/Facebook

«Віра Михайлівна прожила довге і непросте життя, залишившись символом сили духу, витримки та любові до України»

На Львівщині у Мостиськах померла колишня зв’язкова Української повстанської армії Віра Андрейко на псевдо Лисиця. 15 квітня їй мало б виповнитися 100 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мостиську міську раду.

«Її життєвий шлях був сповнений мужності, випробувань та боротьби за незалежність України. У молоді роки Віра Михайлівна була зв’язковою УПА, брала участь у підпільній боротьбі, пережила переслідування з боку радянської влади, витримала тортури та, ризикуючи власним життям, залишилася вірною своїм побратимам і не видала нікого з них», – йдеться у повідомленні.

На Львівщині померла 99-річна зв’язкова УПА Андрейко фото 1

Народилася Віра Андрейко (у дівоцтві Гамера) у багатодітній сім’ї Михайла та Катерини Гамер у селі Поляна на Хирівщині. У родині було семеро дітей – троє синів і четверо доньок.

«Роки її молодості припали на складний період боротьби за незалежну українську державу. У ті часи вона пережила непоправні втрати – загибель трьох братів і сестри, а також мученицьку смерть побратимів по підпіллю. Переслідувана каральною системою НКВС, вона неодноразово опинялася за крок до смерті. Через постійний нагляд змушена була змінити місце проживання і переїхала на Мостищину, де створила сім’ю та продовжила життя, розділивши його на «до» і «після». Віра Михайлівна прожила довге і непросте життя, залишившись символом сили духу, витримки та любові до України», – йдеться у заяві.

До слова, на 103-му році життя помер Володимир Буштедт – довголітній діяч Організації українських націоналістів (ОУН) та активний представник української діаспори в Австралії.

Також раніше у місті Калуш на 101-му році життя померла Марія Василівна Волочанська – знана лікарка, громадська діячка та учасниця національно-визвольного руху.

