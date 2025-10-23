Відключення світла 24 жовтня 2025 року: графіки

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! – «Укренерго»

Завтра, 24 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 07:00 до 23:00 – для промислових споживачів.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Увага! Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.