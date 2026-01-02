Прикордонники повідомили, скільки українців торік намагалися втекти до Білорусі
За останній час кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилися
Протягом 2025 року було затримано близько 1,4 тис. осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон із Білоруссю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
За словами прикордонника, найбільше спроб незаконного перетину кордону залишається на кордоні з країнами Європейського Союзу.
«На напрямку кордону з Білоруссю також є спроби незаконного перетину кордону. І ми цих порушників затримуємо. У 2025 році затримано близько 1400 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон на цьому напрямку», – каже він.
Демченко також розповів, що за останній період кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася, якщо порівнювати з літнім періодом.
Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на надувному матраці.
Як повідомлялося, на Закарпатті співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, Нацполіції та СБУ викрили канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.
На околиці села Яноші правоохоронці зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників – 42-річний та 58-річний жителі Львова – везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку.
До слова, Яворівський районний суд Львівщини покарав двох прикордонників через порушення правил несення служби – через неуважність прикордонного патруля двоє чоловіків незаконно перетнули кордон з Польщею. Суд призначив інспекторам по 17 тис. грн штрафу.
Коментарі — 0