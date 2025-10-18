Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Чернігівщині

Росія вдарила по енергетичному об'єкту на Чернігівщині

Без світла залишилось понад 17 тис. абонентів

Російські терористи здійснили нічну атаку на Чернігівську область. Окупанти вдарили по енергетичому об'єкту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

«Вночі окупанти поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням!», – йдеться у повідомленні.

До слова, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом питання відповіді на обстріли енергетичної інфраструктури України не обговорювалося.

Раніше окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей.

Варто зазначити, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень.

Як відомо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.