ДБР прийшло з обшуками до екскерівника «Укренерго» Кудрицького

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
ДБР прийшло з обшуками до екскерівника «Укренерго» Кудрицького
Кудрицький був головою правління «Укренерго» з 2020 по 2024 рік
фото: ua-energy

Правоохоронці з’ясовують обставини можливого зловживання службовим становищем

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Правоохоронці з’ясовують обставини можливого зловживання службовим становищем і привласнення коштів державного підприємства. Слідство перевіряє факти ймовірного завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.

Володимир Кудрицький був головою правління «Укренерго» з 2020 по 2024 рік.

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. За інформацією ЗМІ, причиною відставки Кудрицького стала незадовільна робота з будівництва захисних споруд на обʼєктах державної компанії.

Згодом Кудрицький прокоментував своє звільнення з «Укренерго». За його словами, рішення наглядової ради енергокомпанії про дострокове припинення його повноважень не має зв’язку з темою захищеності енергооб’єктів.

Теги: Укренерго ДБР

