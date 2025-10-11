Головна Гроші Економіка
Зміни до правил роздрібного ринку усунуть лазівку для боржників – ексміністр енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Зміни до правил роздрібного ринку усунуть лазівку для боржників – ексміністр енергетики
Всеукраїнська енергетична асамблея підтримує зміни до правил для усунення зловживань боржників
фото: depositphotos.com

Судові спори не можуть бути прикриттям для несплати за електроенергію – ВЕА 

Всеукраїнська енергетична асамблея (ВЕА) підтримала ініціативу Регулятора щодо уточнення пункту 7.11 Правил роздрібного ринку електричної енергії, яка дозволить припинити практику зловживань з боку непобутових споживачів-боржників. 

В асоціації наголошують, відповідно до чинних правил, непобутові споживачі можуть відновлювати електропостачання лише на підставі факту судового оскарження відключення.

«На практиці ця норма стала інструментом для зловживань: боржники мають можливість довгий час користуватися електроенергією без оплати, прикриваючись судовим процесом. Така ситуація створює додатковий тиск на постачальників та негативно впливає на фінансовий стан енергетичних підприємств», – йдеться у зверненні.

У ВЕА вважають, що ініціатива НКРЕКП є «вчасним і необхідним кроком».

«Вона передбачає, що для непобутових споживачів сам факт звернення до суду не буде автоматичною підставою для поновлення електропостачання у разі несплати. Водночас добросовісні споживачі залишаються захищеними, оскільки можуть оскаржувати рахунки та акти в межах договорів, мають право на забезпечення позову у суді та можуть вимагати компенсацію у випадку неправомірних дій постачальника», – зазначається у заяві.

ВЕА окремо підкреслює, що проблеми водоканалів та інших стратегічних об’єктів не мають розв’язуватися за рахунок спотворення ринкових правил.

«Для цього існують інші інструменти – державна субвенція, спеціальні зобов’язання (ПСО), перегляд тарифів або підтримка з боку місцевої влади. Для підприємств, які опинилися у скрутному становищі, законодавство також передбачає можливість реструктуризації та поступового погашення заборгованості», – наголошують в асоціації.

«ВЕА переконана, що запропоновані зміни не обмежують прав споживачів, а лише усувають лазівки, які використовуються для безоплатного споживання електроенергії. Це рішення зміцнить фінансову дисципліну, посилить стабільність енергетичного сектору та дозволить ефективніше підтримувати критичну інфраструктуру в умовах війни», – йдеться у зверненні.

Всеукраїнська енергетична асамблея закликала до швидкого ухвалення змін до відповідного пункту правил як запобіжного заходу проти подальшого накопичення боргів та розбалансування енергосистеми.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що накопичення боргів загрожує стабільності енергетичної системи, роботі водоканалів, ремонтам мереж і генерації.

Теги: НКРЕКП боржники енергетика електроенергія

