Майстер тайського боксу загинув у боях під Бахмутом. Згадаймо Владислава Вакуленка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Майстер тайського боксу загинув у боях під Бахмутом. Згадаймо Владислава Вакуленка
Владислав Вакуленко віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників
колаж: glavcom.ua

Ворожа куля вбила українського спортсмена

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Вакуленка.

21-річний майстер тайського боксу Владислав Вакуленко, який з початком повномасштабного вторгнення вирішив боронити Україну, загинув 30 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний університет фізичного виховання та спорту України.

Владислав народився у Києві і з дитинства займався спортом. Лише за пів року до трагічної загибелі він отримав диплом Національного університету фізичного виховання і спорту України, мріяв про великі змагання, медалі, виховання майбутніх чемпіонів. Паралельно з навчанням Владислав займався тайським боксом муай-тай. Хлопець розраховував після війни повернутися до тренувань у своєму залі.

Владислав Вакуленко брав участь у боях за Бахмут
Владислав Вакуленко брав участь у боях за Бахмут
фото: instagram.com/vakulenko_v_s/

Владислав Вакуленко взяв до рук зброю відразу після того, як на рідну землю повномасштабно вторглися російські окупанти.

«Живемо війною! Розумію, що живемо в історичний час, коли поряд справжні відважні побратими, у яких дух і тіло рве до бою… Це той час, де ти залишишся героєм або загинеш героєм», – писав він у соцмережах.

Владислав Вакуленко любив тварин
Владислав Вакуленко любив тварин
фото: instagram.com/vakulenko_v_s/

Друзі та тренер згадують Влада як людину світла. Він завжди посміхався, жартував, підтримував інших, був майстром надихати, не шукав виправдань, не відступав перед труднощами.  

Владислав Вакуленко з тренером
Владислав Вакуленко з тренером
фото: instagram.com/vakulenko_v_s/

«Ми завжди пам'ятатимемо, кого забрала у нас проклята Росія. Влад зустрічав будь-які труднощі з усмішкою, що відображалася у всіх усередині. Людина, яка несла світло, була відважною і доброю. Могла просто так прийти і вручити подарунок, підтримати, пожартувати. Викладався на всі сто на тренуваннях. Віддав своє життя в боротьбі із загарбником. Я пишаюся, що знав тебе, Владе. Я пишаюся, що тренував тебе. Я пишаюся, що міг допомогти чимось. Ти – приклад відваги і хоробрості. Спочивай з миром, друже», – написав в Instagram тренер загиблого воїна Станіслав Войтенко.

Воїн хотів, щоб мама пишалася ним
Воїн хотів, щоб мама пишалася ним
фото: Владислав Носов

Боєць ЗСУ Владислав Носов переказав одну розмову Вакуленка з мамою. На прохання матері повернутися додому Владислав відповів: «Мамо, не можу, тут мої брати. Пишайся мною, я в «Азові». Пишайся мною».

Владислав Вакуленко з песиком
Владислав Вакуленко з песиком
фото: instagram.com/vakulenko_v_s/

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

