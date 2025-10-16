Два десятки шахедів за один день по одній підстанції. Голова Держагентства відновлення розказав, як ворог міняє тактику

За час великої війни ворог постійно удосконалює удари дронами по критичній інфраструктурі України

Станом на середину жовтня 2025 року, виконання робіт з облаштування захисту на великих підстанціях 330 кВ і 750 кВ складає 95-98% (для порівняння: на осінь 2024-го було 60-80%). Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Посадовець зазначив, що на деяких енергооб'єктах потрібно встановити додаткові захисні екрани. Однак процес гальмується через те, що «Укренерго» потрібно вимикати трансформатор. Разом із тим, склалася така ситуація, що це єдиний трансформатор, який може працювати сьогодні в цьому районі.

«Щоб розвіяти скептичні оцінки, наведу показовий приклад. В Україні є підстанція, по якій за день ворог випустив до 20 шахедів. З них, у середньому п’ять-шість дісталися цілі. Було пошкоджено протидетонаційний екран («антидронову сітку»). Натомість бетонний захист лишився неушкодженим, чим захистив трансформатори від уламків», – наголосив Сухомлин.

Високопосадовець навів цікаві дані. Якщо у попередні роки окупанти запускали шахеди з масою боєкомплекту у 40-50 кг, то тепер ворожі дрони здатні нести до 90 кг вибухівки. До того ж шахеди заходять на об’єкти один за одним, тим самим збільшуючи силу ураження. Відповідно, ці нюанси також треба враховувати під час облаштування захисту енергооб’єктів.

За словами Сухомлина, активно у роботу по захисту електричних підстанцій на 110 кВ і 150 кВ включилися Запорізька і Харківська обласні військові адміністрації. Наприклад, у Запорізькій області ОВА є замовником, а Служба відновлення – виконавець. У Запорізькій області визначено 12 пріоритетних об’єктів. Акцент ставиться на захисті підстанцій, які живлять великі мікрорайони, пологові будинки тощо. До кінця року буде закрито питання щодо восьми об’єктів, у січні наступного року – захист отримують ще чотири підстанції.

«Тобто захист є, і він щодня працює. При цьому ворог постійно удосконалює свої технології, змінює тактику. Але і ми надбудовуємо, розбудовуємо обʼєкти, за які відповідальні як агентство», – підсумував Сергій Сухомлин.

Як повідомляв «Главком», раніше Держагентство відновлення спростувало заяву мера Києва про фінансування укриттів. «Декілька днів назад ми почули заяви від Києва про те, що місто виділило агентству 2,1 млрд грн на будівництво захисту для стратегічних об’єктів. Грошей нема, не було, і я думаю, що й не буде», – повідомив голова агентства.

За словами Сухомлина, агентство неодноразово повідомляло місту про готовність долучитися до будівництва укриттів, згідно з відповідною постановою уряду №522 від 26 квітня 2024 року, згідно з якою агентство може бути залучене до таких проєктів. Керівник агентства зауважив, що всі підстанції, на яких агентство відновлення забезпечило захист, витримали влучання ворожих засобів ураження і продовжують працювати.