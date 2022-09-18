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Гройсман кардинально змінив стиль (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Гройсман кардинально змінив стиль (фото)
Гройсман вийшов у світ у новому образі
фото: Новини Вінниці

Гройсман помітно схуд та відростив бороду

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман кардинально змінив свій стиль. Про це повідомляють «Новини Вінниці».

Політик відростив бороду і став більш брутальним. Зазначимо, що це достатньо популярний зараз fashion-тренд у чоловіків.

Також варто зауважити, що Гройсман помітно схуд. 

3 фото
На весь екран

В новому образі Гройсман з'явився на публічному заході у Вінниці, відвідав оздоровчий центр «ЯМаріуполь. Родина». Цей оздоровчий центр відкрили під Вінницею на базі відомчого літнього табору Нацполіції у Вінницькій області.

У мережі користувачі вже обговорюють новий образ політка. Більшість пишуть, що він змінився до невпізнаваності. 

Гройсман кардинально змінив стиль (фото) фото 1

Нагадаємо, лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, образ якої неможливо уявити без акцентних речей яскравих та насичених відтінків, із початком війни почала одягатися по-іншому: тепер її одяг – переважно чорного кольору. 

 

Теги: Володимир Гройсман стиль

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