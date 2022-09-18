Гройсман кардинально змінив стиль (фото)

Гройсман вийшов у світ у новому образі

Гройсман помітно схуд та відростив бороду

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман кардинально змінив свій стиль. Про це повідомляють «Новини Вінниці».

Політик відростив бороду і став більш брутальним. Зазначимо, що це достатньо популярний зараз fashion-тренд у чоловіків.

Також варто зауважити, що Гройсман помітно схуд.

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В новому образі Гройсман з'явився на публічному заході у Вінниці, відвідав оздоровчий центр «ЯМаріуполь. Родина». Цей оздоровчий центр відкрили під Вінницею на базі відомчого літнього табору Нацполіції у Вінницькій області.

У мережі користувачі вже обговорюють новий образ політка. Більшість пишуть, що він змінився до невпізнаваності.

Нагадаємо, лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, образ якої неможливо уявити без акцентних речей яскравих та насичених відтінків, із початком війни почала одягатися по-іншому: тепер її одяг – переважно чорного кольору.