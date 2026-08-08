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Грози, град і шквали накриють Україну: погода на 8 серпня 2026 року

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Грози, град і шквали накриють Україну: погода на 8 серпня 2026 року
Прогноз погоди на 8 серпня
колаж: glavcom.ua

Найбільше негода зачепить центральні, північні та східні області, тоді як на півдні збережеться спека до +37°.

У суботу, 8 серпня, в Україні у низці областей очікується різка зміна погодних умов із грозами, градом і шквалистим вітром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі дощі очікуються у західних, північних областях та на Вінниччині. Вдень опади пройдуть майже по всій країні, за винятком більшості західних регіонів.

У багатьох областях очікуються помірні, місцями значні грозові дощі, а в окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Водночас на півдні та південному сході України збережеться сильна спека – температура повітря вдень сягатиме 35–37°.

Синоптики закликають жителів регіонів, де прогнозуються грози, бути обережними, враховувати погодні умови під час планування поїздок та стежити за офіційними попередженнями.

Температура вночі 18-23°, в західних областях 14-19°; вдень 24-29°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-37°.

Прогноз погоди на 8 серпня
Прогноз погоди на 8 серпня
фото: Укргідрометцентр

Для Києва та області синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

У суботу, 8 серпня, в Києві та Київській області очікується погіршення погодних умов. Український гідрометеорологічний центр оголосив І рівень небезпечності (жовтий) через грози, які можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичної інфраструктури.

За прогнозом синоптиків, протягом доби в Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всьому регіону прогнозуються помірні дощі, подекуди значні опади, а також грози. Вітер буде північний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме 18-23°, вдень повітря прогріється до 24-29°. У столиці вночі очікується близько 20°, вдень – 25-27°.

Укргідрометцентр попередив, що грози на території Києва та області відповідають І (жовтому) рівню небезпечності.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», – зазначили синоптики.

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: місяць обіцяє бути спекотним і мінливим. Поки що місяць виправдовує найгірші прогнози – спека не відступає. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 3–9 серпня 2026 року.

На тлі аномальної температури медики нагадують, як пережити екстремальну спеку без шкоди для здоров'я.

Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр гроза погода

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