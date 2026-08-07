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Реформа системи харчування в ЗСУ: що зміниться

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Реформа системи харчування в ЗСУ: що зміниться
Реформа змінить систему закупівлі продуктів, логістики та контролю їхньої якості
колаж: Міноборони

«Мета реформи – вдосконалити постачання харчування, щоб це відчув на собі кожен військовослужбовець»

Міністерство оборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ розробили оновлену концепцію реформи системи постачання харчування Збройних сил України та розпочинають її реалізацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Мета реформи – вдосконалити постачання харчування, щоб це відчув на собі кожен військовослужбовець. Тому передбачаються зміни всієї системи закупівлі продуктів, логістики та контролю їхньої якості», – йдеться у повідомленні.

Перші з ключових етапів реформи:

  • Продукти та логістика закуповуватимуться окремо. Продукти постачатимуть перевірені виробники, а доставку забезпечуватимуть професійні логістичні оператори. Це посилить конкуренцію та зробить ціноутворення повністю прозорим.
  • Контроль якості відбуватиметься до доставки у військові частини. Продукти проходитимуть перевірку на розподільчих центрах, щоб неякісна продукція не потрапляла до військових.

В наступні етапи реформи планується, що військові робитимуть замовлення у DOT-Chain Food у вигляді страв, а не продуктів. Система автоматично має розраховувати необхідну кількість продуктів відповідно до рецептури та кількості особового складу. Для того, щоб спростити роботу кухарів, надалі має бути розроблений цифровий збірник рецептів.

«Планується, що перші закупівлі за новою моделлю мають відбутися вже цього року. Впровадження реформи розпочнеться з військових частин, що перебувають в кількох регіонах, з поступовим розширенням. Результатом реформи має стати прозора та більш ефективна система, у якій якість харчування військових не залежить від регіону, постачальника чи ручних процесів», – додається у заяві.

Раніше уряд оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.

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Теги: ЗСУ Міноборони харчування

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