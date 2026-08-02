Прогноз погоди на тиждень 3 – 9 серпня 2026 року
На початку тижня майже на всій території країни утримається спека
Упродовж 3–9 серпня в Україні переважатиме по-справжньому літня погода. На початку тижня майже на всій території країни утримається спека, лише у західних областях місцями проходитимуть короткочасні дощі з грозами. Із середини тижня атмосферні фронти принесуть опади також у північні та частково центральні регіони, водночас температура дещо знизиться. Наприкінці тижня більшість областей знову опиниться під впливом антициклону: опади припиняться, а повітря прогріється до +30°…+35°, особливо на півдні та сході країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
3 серпня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Сонячно, без опадів.
- На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +32°..+35°. Ясно, спекотно.
- На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +27°..+30°. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ і гроза.
- На сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +31°..+34°. Сонячно, без опадів.
- У центрі: Температура вночі +18°..+20°, вдень +30°..+33°. Сухо та сонячно.
- У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +30°..+32°. Малохмарно, без опадів.
4 серпня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +18°..+20°, вдень +27°..+30°. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ.
- На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +31°..+35°. Сонячно, спекотно.
- На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+28°. Дощі, місцями грози.
- На сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +30°..+34°. Переважно сонячно.
- У центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +28°..+31°. Місцями короткочасний дощ.
- У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +28°..+30°. Хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
5 серпня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +25°..+28°. Короткочасні дощі, місцями грози.
- На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +31°..+34°. Сухо, сонячно.
- На заході: Температура вночі +14°..+17°, вдень +23°..+27°. Мінлива хмарність, дощі.
- На сході: Температура вночі +18°..+21°, вдень +29°..+33°. Малохмарно.
- У центрі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +27°..+30°. Місцями невеликий дощ.
- У Києві: Температура вночі +17°..+19°, вдень +26°..+28°. Короткочасний дощ.
6 серпня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+27°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
- На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +30°..+34°. Ясно.
- На заході: Температура вночі +14°..+16°, вдень +24°..+28°. Без істотних опадів.
- На сході: Температура вночі +18°..+21°, вдень +29°..+33°. Сонячно.
- У центрі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +27°..+30°. Мінлива хмарність.
- У Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +26°..+28°. Без істотних опадів.
7 серпня
П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +27°..+30°. Сонячно.
- На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +32°..+35°. Спекотно, без опадів.
- На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+30°. Малохмарно.
- На сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +31°..+35°. Сонячно, сухо.
- У центрі: Температура вночі +18°..+20°, вдень +29°..+32°. Сонячно.
- У Києві: Температура вночі +17°..+19°, вдень +28°..+30°. Малохмарно.
8 серпня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +17°..+19°, вдень +28°..+31°. Без опадів.
- На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +32°..+35°. Ясно, спекотно.
- На заході: Температура вночі +16°..+18°, вдень +27°..+30°. Сонячно.
- На сході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +32°..+35°. Спекотно.
- У центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+33°. Сухо.
- У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +29°..+31°. Сонячно.
9 серпня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Сонячно, без істотних опадів.
- На півдні: Температура вночі +22°..+24°, вдень +33°..+35°. Ясно, сильна спека.
- На заході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Малохмарно, без опадів.
- На сході: Температура вночі +20°..+23°, вдень +32°..+35°. Сонячно.
- У центрі: Температура вночі +19°..+21°, вдень +30°..+33°. Переважно сонячно.
- У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +29°..+31°. Сухо, малохмарно.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря у серпні становитиме 21–25 °C, а в гірських районах – 17–19 °C. Це приблизно на 2 °C вище за норму.
Також наприкінці липня – на початку серпня значну частину Південної Європи може накрити нова хвиля аномальної спеки. За прогнозами синоптиків, найвищі температури очікуються в Іспанії та Італії, де в окремих районах стовпчики термометрів можуть наблизитися до +50°.
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