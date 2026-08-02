Прогноз погоди на тиждень 3 – 9 серпня 2026 року

На початку тижня майже на всій території країни утримається спека

Упродовж 3–9 серпня в Україні переважатиме по-справжньому літня погода. На початку тижня майже на всій території країни утримається спека, лише у західних областях місцями проходитимуть короткочасні дощі з грозами. Із середини тижня атмосферні фронти принесуть опади також у північні та частково центральні регіони, водночас температура дещо знизиться. Наприкінці тижня більшість областей знову опиниться під впливом антициклону: опади припиняться, а повітря прогріється до +30°…+35°, особливо на півдні та сході країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

3 серпня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Сонячно, без опадів.

На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +32°..+35°. Ясно, спекотно.

На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +27°..+30°. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ і гроза.

На сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +31°..+34°. Сонячно, без опадів.

У центрі: Температура вночі +18°..+20°, вдень +30°..+33°. Сухо та сонячно.

У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +30°..+32°. Малохмарно, без опадів.

4 серпня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +18°..+20°, вдень +27°..+30°. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ.

На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +31°..+35°. Сонячно, спекотно.

На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+28°. Дощі, місцями грози.

На сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +30°..+34°. Переважно сонячно.

У центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +28°..+31°. Місцями короткочасний дощ.

У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +28°..+30°. Хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.

5 серпня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +25°..+28°. Короткочасні дощі, місцями грози.

На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +31°..+34°. Сухо, сонячно.

На заході: Температура вночі +14°..+17°, вдень +23°..+27°. Мінлива хмарність, дощі.

На сході: Температура вночі +18°..+21°, вдень +29°..+33°. Малохмарно.

У центрі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +27°..+30°. Місцями невеликий дощ.

У Києві: Температура вночі +17°..+19°, вдень +26°..+28°. Короткочасний дощ.

6 серпня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+27°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +30°..+34°. Ясно.

На заході: Температура вночі +14°..+16°, вдень +24°..+28°. Без істотних опадів.

На сході: Температура вночі +18°..+21°, вдень +29°..+33°. Сонячно.

У центрі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +27°..+30°. Мінлива хмарність.

У Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +26°..+28°. Без істотних опадів.

7 серпня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +27°..+30°. Сонячно.

На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +32°..+35°. Спекотно, без опадів.

На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+30°. Малохмарно.

На сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +31°..+35°. Сонячно, сухо.

У центрі: Температура вночі +18°..+20°, вдень +29°..+32°. Сонячно.

У Києві: Температура вночі +17°..+19°, вдень +28°..+30°. Малохмарно.

8 серпня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +17°..+19°, вдень +28°..+31°. Без опадів.

На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +32°..+35°. Ясно, спекотно.

На заході: Температура вночі +16°..+18°, вдень +27°..+30°. Сонячно.

На сході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +32°..+35°. Спекотно.

У центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+33°. Сухо.

У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +29°..+31°. Сонячно.

9 серпня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Сонячно, без істотних опадів.

На півдні: Температура вночі +22°..+24°, вдень +33°..+35°. Ясно, сильна спека.

На заході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Малохмарно, без опадів.

На сході: Температура вночі +20°..+23°, вдень +32°..+35°. Сонячно.

У центрі: Температура вночі +19°..+21°, вдень +30°..+33°. Переважно сонячно.

У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +29°..+31°. Сухо, малохмарно.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря у серпні становитиме 21–25 °C, а в гірських районах – 17–19 °C. Це приблизно на 2 °C вище за норму.

Також наприкінці липня – на початку серпня значну частину Південної Європи може накрити нова хвиля аномальної спеки. За прогнозами синоптиків, найвищі температури очікуються в Іспанії та Італії, де в окремих районах стовпчики термометрів можуть наблизитися до +50°.