Яке релігійне свято відзначають 8 серпня: традиції та молитви

8 серпня православні християни в Україні та світі відзначають особливе церковне свято – день пам’яті святого Еміліана Сповідника

За православним календарем 8 серпня відзначають важливі події, присвячені пам'яті видатних святих. Цей день є особливо значущим для вірян, адже він нагадує про непохитність віри перед обличчям переслідувань та про важливість духовної спадщини.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Пам’ять святителя Мирона, єпископа Критського

Святитель Мирон, пам'ять якого вшановують 8 серпня, жив на острові Крит у III-IV століттях. Спочатку він був звичайним селянином, який працював на землі, але вирізнявся надзвичайною добротою та щедрістю. Своєю вірою і милосердям Мирон творив справжні чудеса. Одного разу він зустрів у коморі злодія, який намагався викрасти зерно. Замість того, щоб покарати його, Мирон допоміг злочинцю підняти мішок на плечі, а потім відпустив його, закликавши більше не займатися крадіжками. Вражений його добротою, злодій розкаявся і виправився.

Прославившись своєю чудотворною силою, Мирон був обраний єпископом Криту. За його молитвами траплялися неймовірні події. Одного разу під час сильної повені він зупинив розлив річки Тіфон своїм жезлом. За переказами, річка підкорилася йому і повернула у своє русло. Завдяки мудрому управлінню та милосердю, він обернув на християнство багатьох язичників і дожив до глибокої старості, залишивши по собі світлу пам'ять.

День пам’яті святителя Еміліана, єпископа Кизицького

8 серпня православна церква вшановує пам'ять святого ісповідника Еміліана, єпископа міста Кизик, який жив у IX столітті. Цей період був часом жорстокого протистояння в Церкві, відомого як іконоборство. За імператора Лева V Вірменина, який був запеклим противником іконошанування, святитель Еміліан став одним із тих, хто мужньо відстоював православну віру.

Імператор скликав єпископів до Константинополя, вимагаючи від них зректися поклоніння святим іконам. Проте святитель Еміліан, не побоявшись гніву правителя, твердо заявив: «Питання віри можуть вирішуватися тільки Церквою. Догмати віри встановлюються на Вселенських соборах, а не примусом світської влади».

За свою непохитну вірність іконошануванню єпископ Еміліан був позбавлений своєї кафедри та відправлений у заслання, де зазнав багатьох мук і скорбот. У вигнанні він провів довгі роки, поки не відійшов до Господа. Його пам'ять вшановують як символ стійкості у вірі та мужності у захисті святих догматів.

Пам’ять преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського Також цього дня відзначають пам'ять преподобного Григорія, який був іконописцем Києво-Печерського монастиря. До України він прибув з Константинополя, принісши з собою високе мистецтво візантійського іконопису. Його пензлю належить чимало ікон, що прославляються як чудотворні. Григорій жив і трудився в Лаврі, присвятивши своє життя Богу та служінню іконописом, і після смерті був похований у Ближніх печерах, де його мощі й досі залишаються.

Молитва дня

Молитва до святителя Мирона, єпископа Критського, чудотворця

О, святителю Христів Мироне, угоднику Божий, що милістю і любов’ю своєю прославився! Молимо тебе, милостиво почуй нас, недостойних, що до тебе з вірою прибігаємо. Ти, що силою молитви річки уставив і душі грішників навернув до правди, проси Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам міцну віру, серце милосердне та силу творити добро. Захисти нас від усякого зла, врозуми нас на шляху спасіння і своєю допомогою не залишай нас у життєвих скорботах. Амінь.

Молитва до святителя Еміліана, єпископа Кизицького

О, святителю Христів Еміліане, преславний ісповіднику! Милостиво прийми молитви наші і внеси їх до престолу Всевишнього. Ти, що в часи лютих гонінь за віру непохитно стояв за істину, не зрікаючись святих ікон, і навіть у засланні своєю твердістю являв приклад для всіх вірних. Молимо тебе, святий отче, випроси нам у Господа мужність і терпіння в життєвих випробуваннях, укріпи нас у вірі православній та захисти від усіх ворогів видимих і невидимих. Нехай твоїми молитвами Господь дарує нам мир, благодать і спасіння душі. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народі 8 серпня часто називали «Мирон Вітрогон». Ця назва пов'язана з тим, що в цей період починали дути сильні вітри. За їхньою силою та напрямком люди намагалися передбачити, якою буде погода в найближчі місяці та навіть взимку.

За повір'ями, вітер у цей день був вісником майбутніх подій.

Сильний вітер віщував сніжну та холодну зиму.

Якщо на Мирона був вітер, але без дощу, то це означало, що осінь буде теплою і сонячною.

А дощ з вітром в цей день міг обіцяти затяжне «бабине літо».

По погоді на Мирона судили про те, якою буде погода в січні.

Також вважалося, що з цього дня вода у відкритих водоймах стає «холодною» і непридатною для купання.

Ще до появи цього християнського свята, наші предки займалися збором ягід та грибів. Цей день був часом активних заготівель на зиму. Люди вірили, що для щастя та достатку в домі потрібно було обов’язково пригостити гостей у цей день.