Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначають 8 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначають 8 серпня: традиції та молитви
У народі 8 серпня часто називали «Мирон Вітрогон»
колаж: glavcom.ua

8 серпня православні християни в Україні та світі відзначають особливе церковне свято – день пам’яті святого Еміліана Сповідника

За православним календарем 8 серпня відзначають важливі події, присвячені пам'яті видатних святих. Цей день є особливо значущим для вірян, адже він нагадує про непохитність віри перед обличчям переслідувань та про важливість духовної спадщини.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Пам’ять святителя Мирона, єпископа Критського

Яке релігійне свято відзначають 8 серпня: традиції та молитви фото 1

Святитель Мирон, пам'ять якого вшановують 8 серпня, жив на острові Крит у III-IV століттях. Спочатку він був звичайним селянином, який працював на землі, але вирізнявся надзвичайною добротою та щедрістю. Своєю вірою і милосердям Мирон творив справжні чудеса. Одного разу він зустрів у коморі злодія, який намагався викрасти зерно. Замість того, щоб покарати його, Мирон допоміг злочинцю підняти мішок на плечі, а потім відпустив його, закликавши більше не займатися крадіжками. Вражений його добротою, злодій розкаявся і виправився.

Прославившись своєю чудотворною силою, Мирон був обраний єпископом Криту. За його молитвами траплялися неймовірні події. Одного разу під час сильної повені він зупинив розлив річки Тіфон своїм жезлом. За переказами, річка підкорилася йому і повернула у своє русло. Завдяки мудрому управлінню та милосердю, він обернув на християнство багатьох язичників і дожив до глибокої старості, залишивши по собі світлу пам'ять.

День пам’яті святителя Еміліана, єпископа Кизицького

Яке релігійне свято відзначають 8 серпня: традиції та молитви фото 2

8 серпня православна церква вшановує пам'ять святого ісповідника Еміліана, єпископа міста Кизик, який жив у IX столітті. Цей період був часом жорстокого протистояння в Церкві, відомого як іконоборство. За імператора Лева V Вірменина, який був запеклим противником іконошанування, святитель Еміліан став одним із тих, хто мужньо відстоював православну віру.

Імператор скликав єпископів до Константинополя, вимагаючи від них зректися поклоніння святим іконам. Проте святитель Еміліан, не побоявшись гніву правителя, твердо заявив: «Питання віри можуть вирішуватися тільки Церквою. Догмати віри встановлюються на Вселенських соборах, а не примусом світської влади».

За свою непохитну вірність іконошануванню єпископ Еміліан був позбавлений своєї кафедри та відправлений у заслання, де зазнав багатьох мук і скорбот. У вигнанні він провів довгі роки, поки не відійшов до Господа. Його пам'ять вшановують як символ стійкості у вірі та мужності у захисті святих догматів.

Пам’ять преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського Також цього дня відзначають пам'ять преподобного Григорія, який був іконописцем Києво-Печерського монастиря. До України він прибув з Константинополя, принісши з собою високе мистецтво візантійського іконопису. Його пензлю належить чимало ікон, що прославляються як чудотворні. Григорій жив і трудився в Лаврі, присвятивши своє життя Богу та служінню іконописом, і після смерті був похований у Ближніх печерах, де його мощі й досі залишаються.

Молитва дня

Молитва до святителя Мирона, єпископа Критського, чудотворця

О, святителю Христів Мироне, угоднику Божий, що милістю і любов’ю своєю прославився! Молимо тебе, милостиво почуй нас, недостойних, що до тебе з вірою прибігаємо. Ти, що силою молитви річки уставив і душі грішників навернув до правди, проси Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам міцну віру, серце милосердне та силу творити добро. Захисти нас від усякого зла, врозуми нас на шляху спасіння і своєю допомогою не залишай нас у життєвих скорботах. Амінь.

Молитва до святителя Еміліана, єпископа Кизицького

О, святителю Христів Еміліане, преславний ісповіднику! Милостиво прийми молитви наші і внеси їх до престолу Всевишнього. Ти, що в часи лютих гонінь за віру непохитно стояв за істину, не зрікаючись святих ікон, і навіть у засланні своєю твердістю являв приклад для всіх вірних. Молимо тебе, святий отче, випроси нам у Господа мужність і терпіння в життєвих випробуваннях, укріпи нас у вірі православній та захисти від усіх ворогів видимих і невидимих. Нехай твоїми молитвами Господь дарує нам мир, благодать і спасіння душі. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народі 8 серпня часто називали «Мирон Вітрогон». Ця назва пов'язана з тим, що в цей період починали дути сильні вітри. За їхньою силою та напрямком люди намагалися передбачити, якою буде погода в найближчі місяці та навіть взимку.

  • За повір'ями, вітер у цей день був вісником майбутніх подій.
  • Сильний вітер віщував сніжну та холодну зиму.
  • Якщо на Мирона був вітер, але без дощу, то це означало, що осінь буде теплою і сонячною.
  • А дощ з вітром в цей день міг обіцяти затяжне «бабине літо».
  • По погоді на Мирона судили про те, якою буде погода в січні.
  • Також вважалося, що з цього дня вода у відкритих водоймах стає «холодною» і непридатною для купання.

Ще до появи цього християнського свята, наші предки займалися збором ягід та грибів. Цей день був часом активних заготівель на зиму. Люди вірили, що для щастя та достатку в домі потрібно було обов’язково пригостити гостей у цей день.

Читайте також:

Теги: релігія священник свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні налічуються мільйони рибалок-любителів і кожного року їх кількість зростає
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
9 липня – День знищення зброї
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 липня, 00:07
15 липня святкують День Хрещення Русі
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
1 серпня – Медовий спас
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 серпня, 00:01
Грищук: Ще походіть трохи хресними ходами за расєю
Священник пояснив, чого Путін почав масовано бити по Буковині
12 липня, 11:00
Російська прокуратура звинуватила «сатаністів» у підбурюванні до насильства проти релігійних установ
Росія взялася боротися із вигаданими «сатаністами»
24 липня, 09:11
Будівля потребує ремонту після російського удару 20 грудня 2024 року
Повернення парафії костелу Святого Миколая. Верховний суд ухвалив рішення
25 липня, 19:46
День Повітряних сил України 3 серпня 2025 року
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
3 серпня, 05:00
На Яблучний Спас всі страви повинні бути пісними
Яблучний Спас 2025: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
Вчора, 00:31

Суспільство

Яке релігійне свято відзначають 8 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначають 8 серпня: традиції та молитви
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
Невідомі змінили розмітку на трасі держзначення під Чернівцями. Як відреагували у мережі
Невідомі змінили розмітку на трасі держзначення під Чернівцями. Як відреагували у мережі
Оборонець Маріуполя Діанов відповів, чому не довіряє психотерапевтам після полону
Оборонець Маріуполя Діанов відповів, чому не довіряє психотерапевтам після полону
«Горобець без яєць». Нардеп образився на слова активістки: що вирішив суд
«Горобець без яєць». Нардеп образився на слова активістки: що вирішив суд
Волонтер продавав автомобілі, які ввозив з-за кордону для військових
Волонтер продавав автомобілі, які ввозив з-за кордону для військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
11K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
8026
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
7817
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
2287
Авіаційна мобілізація. Як спортивні літачки збивають «шахеди»

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua