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Негода 8 серпня: у яких областях оголошено штормове попередження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Негода 8 серпня: у яких областях оголошено штормове попередження
8 серпня в Україні очікуються грози
фото: glavcom.ua

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 8 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

8 серпня в Україні очікуються грози. Уночі в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, вдень в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі. Вдень, крім західних та більшості північних областей, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Негода 8 серпня: у яких областях оголошено штормове попередження фото 1

Синоптики наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, в Україні 6 серпня був пік хвилі аномальної спеки. Стовпчики термометрів у низці областей піднялися до +35...+39°C. Найвищу температуру зафіксували у Києві та Рівному.

Зауважимо, медики наголошують, що найвищий ризик перегріву мають діти, люди похилого віку, вагітні жінки, а також люди із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом та іншими хронічними хворобами. Насамперед українцям рекомендують уникати перебування під прямим сонячним промінням із 11:00 до 16:00, коли сонячна активність є найвищою.

Також аномальна спека у столиці стала серйозним випробуванням для домашніх улюбленців. «Главком» зібрав поради ветеринарів та досвідчених господарів для захисту тварин.

До слова, через тривалу спеку та дефіцит опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах уже зафіксовано історично низькі рівні води. У Міністерстві економіки та довкілля попередили, що така ситуація вже впливає на водопостачання, сільське господарство, енергетику та стан водних екосистем.

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Теги: гроза негода Укргідрометцентр прогноз погоди

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