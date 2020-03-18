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    Політика

    «Це я вбила Еріку»: канал ICTV переплутав титри під час звернення Зеленського

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    Скріншот з виступу глави держави на телеканалі ICTV - «Це я вбила Еріку»: канал ICTV переплутав титри під час звернення Зеленського
    Скріншот з виступу глави держави на телеканалі ICTV
    Фото: Євген Галковский

    Виступ президента супроводжувався титрами «Це я вбила Еріку», «Вона забрала в мене кохану людину» та іншими дивними виразами

    Внаслідок технічних збоїв трансляція звернення президента Володимира Зеленського ввечері 17 березня супроводжувалася дивними титрами. Ймовірно, із якогось серіалу.

    На збій в ефірі звернув увагу користувач Facebook Євген Галковский.

    Він, зокрема, опублікував скріншоти трансляції звернення президента.

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    «Це я вбила Еріку»: канал ICTV переплутав титри під час звернення Зеленського
    «Це я вбила Еріку»: канал ICTV переплутав титри під час звернення Зеленського
    «Це я вбила Еріку»: канал ICTV переплутав титри під час звернення Зеленського
    «Це я вбила Еріку»: канал ICTV переплутав титри під час звернення Зеленського

    Так, виступ президента супроводжувався титрами «Це я вбила Еріку», «Вона забрала в мене кохану людину», «Белла Осмаловська», «Чому надруковано? Чому не від руки?» та іншими виразами.

    Як відомо, під час звернення Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому.

    Також президент порадив українцям, чим зайнятися під час карантину.

    ЗМІ телебачення політика Володимир Зеленський серіал президент
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