SpaceX знову перенесла запуск партії супутників Starlink



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11 липня не відбувся запуск десятої партії супутників системи Starlink

У компанії вирішили «залишити більше часу для перевірок»

Компанія SpaceX знову перенесла запланований на суботу запуск Falcon 9 з десятою партією мінісупутник для глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

«Переносимо сьогоднішній запуск десятої місії Starlink, щоб залишити більше часу для перевірок; команда працює, щоб визначити наступну можливість запуску», - зазначили у SpaceX.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX планувала 8 липня запустити на орбіту ракету-носій Falcon-9 з 57 супутниками системи Starlink, однак через погодні умови старт відклали.

Зараз на орбіті Землі перебуває 538 космічних апаратів SpaceX. Їх завдання – надання доступу до інтернету користувачам по всій планеті.

Нагадаємо, орбіту МКС позапланово змінили, аби ухилитися від космічного сміття. Орбіту Міжнародної космічної станції скоректували на 900 метрів, аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям.

Як повідомлялося, компанія SpaceX закінчує ремонт пускового комплексу для прототипу космічного корабля Starship. В найближчі дні космічний корабель SN5 відправлять на стартовий майданчик.