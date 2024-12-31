2024 рік у текстах «Главкома». Що обрав наш читач

Підсумки року – у 15 текстах «Главкома»

Добігає кінця 2024 рік. Українці стійко витримали ще 12 місяців виснажливої повномасштабної війни з ворогом, сили якого значно переважають. За цей час мали приводи як для горя, так і для радості, пережили не один виклик. Затамовували подих він новини про зміну керівництва Генерального штабу ЗСУ, уважно слідкували за колізіями з американською допомогою Україні та президентськими виборами в США, вболівали за земляків на Олімпійських іграх, захоплено стежили за курською операцією та обурювалися через гучні корупційні скандали. Та найголовніше – вистояли.

«Главком» склав добірку найпопулярніших власних текстів. Насправді цей список формував наш читач. Кожна з цих публікацій за підсумками року набрала сотні тисяч переглядів. І саме ці матеріали були присвячені темам, якими й запам’ятався рік, що минає.

602 тис. переглядів

Хмельницька область – регіон, куди за час повномасштабної війни прилетіло чи не найбільше ворожих «шахедів». Однак ніч на 30 березня 2024 року була дещо незвичною. За польотом «шахеда» у Старокостянтинові в режимі онлайн стежив 43-річний представник ФСБ Росії Артем Д. із псевдо Марина HR та Oleg Formalin. Під його кураторством неподалік військового об’єкта у Старокостянтинові було встановлено відеокамеру, під’єднано до інтернету. Виконали таке делікатне завдання двоє українців, мешканців Краматорська Донецької області.

За які гонорари краматорці вирішили продати Батьківщину та чим це для них скінчилося – розбирався розслідувач «Главкома» Віталій Тараненко.

504 тис. переглядів

Сьогодні в Україні виробляються найкращі безпілотні засоби у світі, які застосовуються у бою, стверджував на міжнародній конференції YES засновник та командир спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр). За його оцінками, еволюція безпілотних технологій та штучного інтелекту настільки швидка, що невдовзі пілоти дронів будуть непотрібні.

Як сучасні розробки дозволяють зберігати життя наших захисників, які загрози постають перед вітчизняними виробниками зброї та якими будуть дрони майбутнього – у повному виступі Роберта Бровді, який публікував «Главком».

448 тис. переглядів

Корупційна історія з десятками прокурорів, які отримали посвідчення інвалідів на Хмельниччині та в інших регіонах вартувала крісла генпрокурору Андрію Костіну. Хоча правильніше сказати, що він давно вже перебував у статусі «на валізах», а хмельницький сумний «анекдот» з інвалідами лише прискорив його відставку.

Оглядач «Главкома» Павло Вуєць пригадав скандали за участі Костіна та оцінив його кар'єрні перспективи після скандальної відставки.

344 тис. переглядів

У травні 2024 року набрав чинності закон, що дозволяє залучати деяких ув’язнених на фронт. Після цього суди почали масово задовольняти клопотання колоній про умовно-дострокове звільнення засуджених для проходження військової служби.

«Главком» промоніторив близько пів тисячі судових ухвал, які стосуються «мобілізації з-за ґрат», і з’ясував, хто найактивніше зголошується йти з в'язниці до війська.

301 тис. переглядів

У лютому 2024 року керівництво ЗСУ повністю оновилося. Валерія Залужного на посаді головнокомандувача Збройних сил замінив Олександр Сирський.

«Главком», спираючись на дані з відкритих джерел та на спілкування з посадовцями Генштабу, військовими експертами, воїнами на фронті та людьми з оточення головкома, дослідив: яку стратегію обрала команда Сирського; завдяки яким рішенням і змінам вона розраховує отримати нову якість армії та систем управління, щоб вести переможну війну.

252 тис. переглядів

У вересні 2024 року відбувся перший автоматичний обмін між Україною та іншими державами інформацією про фінансові рахунки за міжнародним стандартом звітності CRS (Common Reporting Standart). Запровадження міжнародного обміну насторожило багатьох українців, які тепер живуть за межами України.

На прохання «Главкома» юристка Світлана Сулковська роз’яснила суть щорічного автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки за стандартом з CRS та розповіла, як українським біженцям уникнути проблем із податками.

194 тис. переглядів

У серпні цього року завершилася епопея з прийняттям багатостраждального законопроєкту №8371 про заборону діяльності в Україні Московської церкви, що працює під брендом УПЦ МП.

«Главком» дізнався думку священнослужителів інших церков та релігієзнавців щодо того, що буде, якщо УПЦ МП ігноруватиме новий закон, як вона вже ігнорує шість років закон про своє перейменування, та як діяти рядовим священникам церкви, які стали заручниками свого керівництва, вірного Москві.

148 тис. переглядів

Боротьба за нежитлову будівлю площею 10 тис. кв. м поруч із Майданом Незалежності у Києві триває 20 років. Непримітна сіра споруда, що колись належала комунальному автотранспортному підприємству, нині приватизована.

Державна аудиторська служба провела масштабну перевірку фінансово-господарської діяльності комунального «Автотранспортного підприємства виконавчого органу Київської міської ради» за 2014-2024 роки. Ревізори в першу чергу звернули увагу на втрату коштовної столичної землі, на якій досі стоїть будівля, що належала місту.

У розпорядження «Главкома» потрапили результати ревізії. Ми розповіли історію про те, як кияни втратили коштовне комунальне майно і в чиїх руках воно врешті опинилося.

128 тис. переглядів

У жовтні цього року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт в інтересах осіб, які отримали у власність державне чи комунальне майно за сумнівними схемами (12089). Автори проєкту фактично пропонують узаконити «амністію дерибанникам», які отримали ділянки у лісах, заповідниках, ландшафтних парках, прибережних смугах. Раніше ці ж автори пропонували запровадити таку амністію після п’яти років володіння майном (11185). Тепер же цей строк хочуть збільшити до 10.

Суть ідеї законотворців для «Главкома» пояснив юрист громадської ініціативи «Голка» Юрій Мельник.

122 тис. переглядів

Народні депутати 11 квітня 2024 року проголосували за багатостраждальний законопроєкт про мобілізацію. Його історія тягнулася ще з 2023-го і за цей час навіть встиг змінитися головнокомандувач Збройних сил, який, власне, і був одним із основних «стейкхолдерів» нововведень.

Які головні новації заховані в одному з найрезонансніших законопроєктів в історії українського парламентаризму та що думають юристи стосовно багатьох його спірних моментів, з’ясовували оглядачі «Главкома» Павло Вуєць і Віталій Тараненко.

119 тис. переглядів

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність арешту головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Утім, сторона захисту наполегливо добивалася скасування арешту, апелюючи до двох підстав. У певний момент засідання судді ледь стримували сміх. Що їх так веселило?

«Главком» уважно стежив за розвитком подій в апеляційній інстанції, а також зібрав ексклюзивні відомості щодо діяльності хмельницької династії, прізвище якої на устах всієї країни з жовтня цього року.

116 тис. переглядів

За даними досудового розслідування, яке веде Державне бюро розслідувань, у Черкаській області провалилася мобілізаційна кампанія. Починаючи з серпня 2023 року, тамтешні ТЦК та СП ледь нашкрябували 40-50% від плану. Вказаний некомплект негативно позначився на формуванні окремих військових частин ЗСУ.

«Главком» дослідив матеріали справи слідства і з'ясував: ДБР повідомило про підозри сімом полковникам, відповідальним за набір призовників до армії.

115 тис. переглядів

Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст постійно відвідує нашу країну, бере участь у різних заходах, аби бачити ситуацію з епіцентру подій. Він також добре обізнаний у зовнішньополітичній кухні Вашингтону.

Міжнародний оглядач «Главкома» Микола Сірук розпитав у посла Гербста, як, на його думку, новообраний президент США Дональд Трамп збирається виконати свою передвиборчу обіцянку «закінчити війну в Україні за 24 години» ще навіть до офіційного вступу на посаду.

113 тис. переглядів

Колись популярна в Україні співачка та обличчя першої п’ятірки виборчого списку Партії регіонів Таїсія Повалій відгуляла поважний ювілей у столиці держави-агресорки. 10 грудня артистка-втікачка, яка рік тому отримала російський паспорт, виступила на сцені державного Кремлівського палацу (розташований на території офіційної резиденції президента РФ – Кремля).

Як з'ясував «Главком», попри улесливі слова Повалій про «Росію-матушку», її не привітав жоден російський політичний діяч.

102 тис. переглядів

Лише у січні 2024 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 120 чоловіків призовного віку. Для порівняння: це 54% від загальної кількості вироків за статтею 336 Кримінального кодексу за увесь 2022 рік.

«Главком» дослідив цю тенденцію глибше. Редакція підрахувала: за 2022-2023 роки апеляційні суди переглянули 26 вироків за ухилення від мобілізації. А десять засуджених навіть дійшли до Верховного суду. Журналіст-розслідувач Віталій Тараненко розповів, чим закінчилися судові пригоди ухилянтів.

12 найпопулярніших новин на «Главкомі»:

Редакція «Главкома» вітає читачів з Новим роком!

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