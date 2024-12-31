Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У другий день нового року температура в Україні підніметься до +14

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У другий день нового року температура в Україні підніметься до +14
У Києві 1 січня передбачається вдень +5..+7 градусів
фото з відкритих джерел

Вже 3-4 січня в Україні очікується морозне похолодання

1 січня вдень температура повітря становитиме +5..+9 градусів, а в південній частині +9..+12 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«А 2 січня в Україні ще потепліє, до +9..+14 градусів», – йдеться в повідомленні.

А вже 3-4 січня в Україні очікується морозне похолодання.

Опадів завтра не буде. Західні пориви вітру можуть бути навіть до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 1 січня передбачається вночі +1..+3 градуси, вдень +5..+7 градусів. Без опадів. 

Нагадаємо, у переддень Нового року, 31 грудня, в Україні пануватиме тепла погода без опадів.

Протягом дня 31 грудня температура повітря в Україні становитиме +2...+5 °C, у південній частині +5...+10 °C. Опадів у вівторок не прогнозується, адже практично вся континентальна Європа, включно з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області. сУ Києві 31-го грудня очікується погода без опадів та з максимальною температурою до +3 градусів.

Читайте також:

Теги: синоптик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

31 грудня температура вночі від 2° тепла до 3° морозу
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 06:16
характерною особливістю 31 грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода у новорічну ніч
Вчора, 13:15
Активність Сонця з 28 по 31 грудня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 28-31 грудня: якою буде сонячна активність
28 грудня, 07:57
Мінімальна температура повітря 28 вересня у Києві також виявилась найвищою для цього дня
Протягом двох днів вересень у Києві побив три температурні рекорди
30 вересня, 12:02
Попереднє рекордне значення 1947 року перевищено на 0,4°С, а кліматична норма – на 6,6℃
У Києві побито черговий температурний рекорд
18 вересня, 16:44
Як прогнозують синоптики у Києві температура вночі 15-17°, вдень 24-26°\
Вересень у столиці третій день поспіль б’є температурні рекорди
17 вересня, 13:46
З 7 по 9 вересня збережеться надзвичайна 5 класу пожежна небезпека
У Вінниці зафіксували температурний рекорд
6 вересня, 19:43
27 серпня максимальна температура повітря склала +33,8°
У Києві зафіксували температурний рекорд
28 серпня, 20:25
Наступного разу такий астероїд знову наблизиться до Землі у січні 2032 року
До Землі наближається астероїд розміром з 10-поверховий будинок
20 грудня, 18:55

Суспільство

Поліція повідомила, що робитиме з порушниками комендантської години у новорічну ніч
Поліція повідомила, що робитиме з порушниками комендантської години у новорічну ніч
У другий день нового року температура в Україні підніметься до +14
У другий день нового року температура в Україні підніметься до +14
Армія+ збере думки військових щодо військового омбудсмена: у додатку стартувало опитування
Армія+ збере думки військових щодо військового омбудсмена: у додатку стартувало опитування
Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю
Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю
Санта Клаус перетнув кордон України: зворушливе відео
Санта Клаус перетнув кордон України: зворушливе відео
Потрапив під обстріл у Серебрянському лісі. Згадаймо старшого лейтенанта Івана Степанчука
Потрапив під обстріл у Серебрянському лісі. Згадаймо старшого лейтенанта Івана Степанчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
304K
Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
67K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
26K
Ексгравець «Динамо» заявив, що без звернення Путіна не уявляє святкування Нового року
17K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua