У другий день нового року температура в Україні підніметься до +14

Вже 3-4 січня в Україні очікується морозне похолодання

1 січня вдень температура повітря становитиме +5..+9 градусів, а в південній частині +9..+12 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«А 2 січня в Україні ще потепліє, до +9..+14 градусів», – йдеться в повідомленні.

А вже 3-4 січня в Україні очікується морозне похолодання.

Опадів завтра не буде. Західні пориви вітру можуть бути навіть до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 1 січня передбачається вночі +1..+3 градуси, вдень +5..+7 градусів. Без опадів.

Нагадаємо, у переддень Нового року, 31 грудня, в Україні пануватиме тепла погода без опадів.

Протягом дня 31 грудня температура повітря в Україні становитиме +2...+5 °C, у південній частині +5...+10 °C. Опадів у вівторок не прогнозується, адже практично вся континентальна Європа, включно з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області. сУ Києві 31-го грудня очікується погода без опадів та з максимальною температурою до +3 градусів.