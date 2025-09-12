Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Черкасах чоловік вдарив військового ТЦК сокирою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Черкасах чоловік вдарив військового ТЦК сокирою
Правоохоронці відкрили проти нападника кримінальне провадження
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловік під час перевірки військово-облікових документів поводився агресивно, розмахуючи пакетом, у якому була сокира

 

У Черкасах представники ТЦК та поліцейські затримали чоловіка, який накинувся на військовослужбовців із сокирою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Подія сталася 11 вересня, військові ТЦК разом з поліцейським зупинили перехожого для перевірки військово-облікових документів. Однак він відмовився представлятись та надавати будь-які документи.

За словами пресслужби ТЦК, чоловік почав поводитися агресивно та розмахувати пакетом, в якому була сокира. Він нібито двічі ударив ним одного із військових в голову, через що представник ТЦК зазнав травм. Також при затриманні чоловік розпилив проти військовослужбовців сльозогінний газ.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у громадянина стартовий пістолет. Водночас у ТЦК з’ясували, що 43-річний затриманий перебував у розшуку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України, тобто за фактом заподіяння тілесного ушкодження службовій особі. Санкція статті передбачає покарання – обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, з 1 вересня співробітники ТЦК та СП зобов’язані використовувати нагрудні бодікамери. Вони здійснюватимуть безперервну відеофіксацію, про що попереджатиметься на початку розмови.

Як повідомлялося, Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру трьом жінкам, які брали участь в акції з перешкоджання військовослужбовцям Вінницького міського центру комплектування. Інцидент стався 1 серпня біля міського стадіону.

До слова, під час перевірки військово-облікових документів киянин почав поводитись агресивно та вкусив поліцейського за руку.

Читайте також:

Теги: ТЦК Черкаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств
Кабмін спростив процес друку повісток
9 вересня, 18:14
Досудове розслідування триває
У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК
8 вересня, 15:47
Бодікамера для ТЦК та СП тепер буде обов'язковою
Бодікамери для ТЦК: Міноборони озвучило важливі деталі
6 вересня, 17:48
У Києві під час перевірки військово-облікових документів чоловік скоїв напад на поліцейського
Киянин укусив поліцейського під час перевірки документів
3 вересня, 14:36
У серпні підтверджено п'ять інцидентів за участі працівників ТЦК
У яких областях України зафіксовано порушення з боку ТЦК: офіційні дані
31 серпня, 15:49
У Кобеляках на Полтавщині відбулася урочиста церемонія
На Полтавщині відкрито меморіал на честь загиблих працівників ТЦК
28 серпня, 18:26
Чоловіку вже повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом та крадіжці документів
На Одещині чоловік угнав автомобіль ТЦК: поліція розповіла про спонтанний вчинок
22 серпня, 11:12
У суді чоловіку визначили заставу у сумі 242 240 грн
Житель Тернопільщини погрожував знайомствами в ТЦК для шантажу військовозобов’язаного
14 серпня, 19:10
Дніпро: розслідується ймовірне побиття ексвійськового працівниками ТЦК
Дніпро: розслідується ймовірне побиття ексвійськового працівниками ТЦК
12 серпня, 20:13

Кримінал

Поліція: Вартість «послуги» із незаконного перетину кордону зросла в кілька разів
Поліція: Вартість «послуги» із незаконного перетину кордону зросла в кілька разів
У Черкасах чоловік вдарив військового ТЦК сокирою
У Черкасах чоловік вдарив військового ТЦК сокирою
За Тетяну Крупу внесено 20 млн грн застави
За Тетяну Крупу внесено 20 млн грн застави
Справа Крупи. На ексголову МСЕК надягнено електронний браслет
Справа Крупи. На ексголову МСЕК надягнено електронний браслет
Ексміністр часів Януковича отримав підозру від СБУ
Ексміністр часів Януковича отримав підозру від СБУ
За генерала СБУ Іллю Вітюка внесено 9 млн грн застави
За генерала СБУ Іллю Вітюка внесено 9 млн грн застави

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua