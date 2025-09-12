У Черкасах чоловік вдарив військового ТЦК сокирою

Чоловік під час перевірки військово-облікових документів поводився агресивно, розмахуючи пакетом, у якому була сокира

У Черкасах представники ТЦК та поліцейські затримали чоловіка, який накинувся на військовослужбовців із сокирою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Подія сталася 11 вересня, військові ТЦК разом з поліцейським зупинили перехожого для перевірки військово-облікових документів. Однак він відмовився представлятись та надавати будь-які документи.

За словами пресслужби ТЦК, чоловік почав поводитися агресивно та розмахувати пакетом, в якому була сокира. Він нібито двічі ударив ним одного із військових в голову, через що представник ТЦК зазнав травм. Також при затриманні чоловік розпилив проти військовослужбовців сльозогінний газ.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у громадянина стартовий пістолет. Водночас у ТЦК з’ясували, що 43-річний затриманий перебував у розшуку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України, тобто за фактом заподіяння тілесного ушкодження службовій особі. Санкція статті передбачає покарання – обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, з 1 вересня співробітники ТЦК та СП зобов’язані використовувати нагрудні бодікамери. Вони здійснюватимуть безперервну відеофіксацію, про що попереджатиметься на початку розмови.

Як повідомлялося, Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру трьом жінкам, які брали участь в акції з перешкоджання військовослужбовцям Вінницького міського центру комплектування. Інцидент стався 1 серпня біля міського стадіону.

До слова, під час перевірки військово-облікових документів киянин почав поводитись агресивно та вкусив поліцейського за руку.