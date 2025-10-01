У столиці оцифровано 18 спортивних маршрутів: на 10 вже є навігація

Кожен маршрут має власний аудіогід, який можна прослухати, зісканувавши QR-код на табличках уздовж траси

У Києві з’явилися 18 цифрових спортивних маршрутів, які поєднують тренування з пізнавальними екскурсіями. Вздовж трас встановили навігаційні таблички з QR-кодами, що ведуть до аудіогідів, 3D-об’єктів та VR-турів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві з’явилися 18 цифрових спортивних маршрутів, які поєднують тренування з пізнавальними екскурсіями фото: КМДА

Як повідомляється, наразі навігацію облаштовано на 10 маршрутах у різних районах Києва, ще вісім планують відкрити найближчим часом.

Маршрути розробили спільно з асоціацією масового спорту, врахувавши популярність локацій серед бігунів. Команда КП «ГІОЦ» оцифрувала їх та розмістила на туристично-культурному хабі.

Серед доступних вже маршрутів – «Голосіївські гірки», «Оболонь Run», «Володимирська гірка – Паркова алея».

Кожен має власний аудіогід, який можна прослухати, зісканувавши QR-код на табличках уздовж траси. У цифровій версії також доступні 10 3D-об’єктів і 5 VR-турів.

