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Де без черг можна перетнути кордон: роз'яснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Де без черг можна перетнути кордон: роз'яснення
Функція доступна на пунктах пропуску з Румунією, Молдовою та Польщею
фото з відкритих джерел

Перевізники можуть самостійно обирати час для прогнозованого перетину кордону

На 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
 
«Послідовно масштабуємо можливість обирати час перетину кордону автобусом на пункти пропуску. Сьогодні така опція вже доступна на 16 пунктах пропуску із 28, де діє послуга єЧерга. Вчасний перетин кордону без годинних черг перед пунктом пропуску – це одне із завдань реформи міжнародних автобусних перевезень», – йдеться в повідомленні.

Загалом, мова про всі пункти пропуску з Румунією. На кордоні з Молдовою така можливість доступна на десяти пунктах. З Польщею – на найбільшому пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

«На ще 12 – єЧерга працює за принципом «реєструйся та їдь», а значить, спрогнозувати час очікування перед пунктом пропуску наразі неможливо», – пише пресслужба відомства.

На 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону
На 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону
фото: Facebook/Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Де є можливість прогнозованого перетину кордону

Щоб побачити, на яких пунктах пропуску є можливість прогнозованого перетину кордону потрібно зайти на сайт у розділ «Завантаженість». Далі оберіть фільтр «Автобуси» та потрібну країну.

Назва черги «За розкладом» свідчить про те, що перевізнику доступна конкретна година для запису на перетин кордону, а значить можна планувати перетин кордону.

Нагадаємо, з метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.

До слова, Ізраїль запровадив додаткові обмеження на в’їзд громадян України. У відповідь Київ запроваджує свої обмеження для ізраїльських громадян.

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Теги: українці кордон автобус черга

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