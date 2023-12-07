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Українці в Ірландії отримають нове житло: уряд країни оприлюднив план

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці в Ірландії отримають нове житло: уряд країни оприлюднив план
Ірландія залучатиме приватних забудовників до спорудження модульних містечок для біженців
фото із відкритих джерел

Ірландія взялась за реалізацію проєкту з побудови модульного житла для біженців

Уряд Ірландії оприлюднив план з розміщення тисяч українських біженців у модульних будинках і залучити для цього приватні інвестиції. Таким чином країна намагається впоратись із браком житла, який останніми місяцями став відчуватись особливо гостро, пише Business Post.

Уряд Ірландії планує розміщувати тисячі українських біженців у модульних будинках, зведених приватними забудовниками. Це буде першим кроком до переселення українців із готелів у довготермінове житло. Житлові комплекси мають бути збудовані в межах 5 км від місцевої інфраструктури. 

У Департаменті інтеграції вивчають інтерес серед приватних забудовників до будівництва модульних будинків по всій країні, де можна було б розміщувати до 200 людей. Це у владі називають першим значним кроком до переміщення біженців із готелів і пансіонатів у довготермінове житло.

На початку тижня Департамент інтеграції заявив, що у нього закінчилися місця для розміщення заявників на міжнародний захист (біженців з різних країн). У зв’язку з гострою нестачею місць для розміщення у департаменті повідомили, що на даний момент більше житла не надаватимуться, але намети та спальні мішки будуть надані усім бажаючим.

Як пише Business Post, у державному житлі в Ірландії живуть майже 75 тис. зі 100 тис. українців, які користуються загальноєвропейською схемою тимчасового захисту у країні.

У новому плані уряду йдеться про намір рухатися «до більш незалежного приватного розміщення» для тисяч українських біженців, які проживають в Ірландії.

Приватні постачальники нестимуть «повну відповідальність» за експлуатацію, технічне обслуговування та управління об’єктами, включаючи соціальне забезпечення мешканців, і отримуватимуть оплату від держави за їх будівництво.

Розгортання модульного житла буде тимчасовим із контрактами на два роки, при цьому мають бути враховано механізми демонтажу будинків за потреби. 

Подібно до існуючих модульних будинків, від біженців очікується щотижневий внесок зі свого доходу або виплат. Наразі планується визначити ділянки, де можливо обслуговувати житлову забудову на короткостроковій основі з можливістю реконструкції у майбутньому.

Окремо триватиме будівництво модульних будинків через Офіс громадських робіт (OPW). Від початку війни OPW побудувало 200 модульних будинків для понад 700 біженців. Вартість будівництва квартири з двома спальнями обходиться близько 165 тис. євро.

Нагадаємо, українські родини отримали можливість жити в нових модульних будинках містечка Махон неподалік ірландського Корку.  Кожен модульний будинок площею 45 кв. м може вмістити до чотирьох людей, що означає, що 256 людей можуть отримати тут тимчасове житло. Будинок має дві спальні. Будинок оснащений усім необхідним кухонним приладдям та повністю мебльований. 

Раніше повідомлялося, що Ірландія продовжує знаходити варіанти розміщення біженців попри брак житла у країні. Зокрема надала для потреб біженців маєток 19 століття. Йдеться про будинок на 58 спалень у графстві Оффалі. При проживанні є можливість готувати їжу самостійно. До послуг українців повністю обладнана кухня/їдальня з окремими зонами відпочинку, включаючи зону вітальні, зону з телевізором, дитячу ігрову зону, кімнати для читання. У ванних кімнатах є душ та туалет. Також є три санвузли, облаштовані для людей з інвалідністю.

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Теги: інвестиції будівництво Ірландія українці житло будинок біженці

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