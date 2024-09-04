Зеленський запропонував Ірландії взяти шефство над одною з областей
Президент запропонував прем'єр-міністру Ірландії розглянути можливість патронату над відновленням одного з регіонів України
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві запропонував Саймону Гаррісу розглянути можливість взяття патронату над відновленням одного з українських регіонів. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.
«Я запропонував Ірландії детальніше розглянути можливість патронату над відновленням одного з наших регіонів. І, звичайно, дуже цінно, що суспільство Ірландії та політичний клас будуть поінформовані про те, що відбувається в Україні та що потрібно для якнайшвидшого завершення цієї війни», – зазначив Зеленський, не уточнивши, про який саме регіон йдеться.
Зеленський також підкреслив, що глава уряду Ірландії відвідав не тільки Київ, але й Гостомель та Бородянку, де зміг особисто побачити наслідки російської агресії.
Нагадаємо, сьогодні Україна та Ірландія підписали двосторонню безпекову угоду, яка стала 26-ю такою домовленістю для України.
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