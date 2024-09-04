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Зеленський запропонував Ірландії взяти шефство над одною з областей

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Зеленський запропонував Ірландії взяти шефство над одною з областей
Зеленський зауважив, що глава уряду Ірландії був із візитом не тільки в Києві, але й у Гостомелі та Бородянці, і зміг на власні очі побачити наслідки російської агресії
фото з відкритих джерел

Президент запропонував прем'єр-міністру Ірландії розглянути можливість патронату над відновленням одного з регіонів України

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві запропонував Саймону Гаррісу розглянути можливість взяття патронату над відновленням одного з українських регіонів. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Я запропонував Ірландії детальніше розглянути можливість патронату над відновленням одного з наших регіонів. І, звичайно, дуже цінно, що суспільство Ірландії та політичний клас будуть поінформовані про те, що відбувається в Україні та що потрібно для якнайшвидшого завершення цієї війни», – зазначив Зеленський, не уточнивши, про який саме регіон йдеться.

Зеленський також підкреслив, що глава уряду Ірландії відвідав не тільки Київ, але й Гостомель та Бородянку, де зміг особисто побачити наслідки російської агресії.

Нагадаємо, сьогодні Україна та Ірландія підписали двосторонню безпекову угоду, яка стала 26-ю такою домовленістю для України.

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Теги: Ірландія Володимир Зеленський

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