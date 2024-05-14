Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року

Війська Сил оборони відбили 11 атак противника на Покровському напрямку

За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ.

З початку доби противник завдав вісім авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ. Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки – 32 одиниці. Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.

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За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з них ще триває. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.

У Чернігівській та Сумській областях обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Харківському напрямку

Підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ)– Вовчанськ, ситуація контрольована. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії.

Продовжується заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

На Куп’янському напрямку

Тривають три атаки російських окупантів на напрямках Вільшана–Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та БМП ворога.

На Сіверському напрямку

Підрозділи наших військ відбивають сім атак противника на напрямках Веселе-Роздолівка, Золотарівка-Верхньокам’янське, Миколаївка-Спірне, Берестове-Виїмка. Бої тривають, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку

Наші війська відбили дві атаки противника на напрямках Бахмут-Новий, Бахмут-Кліщіївка, втрат позицій не допущено.

На Торецькому напрямку

Підрозділи наших військ стримують 1 атаку російських окупантів на напрямку Миколаївка-Біла Гора, без успіху противника.

На Покровському напрямку

Війська Сил оборони відбили 11 атак противника на напрямках: Очеретине-Новоолександрівка, Архангельське-Новоолександрівка, Архангельське-Калинове, Архангельське-Євгенівка, Тоненьке-Нетайлове, Піски-Нетайлове, 5 атак ще триває. На окремих ділянках внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника ворог мав обмежений тактичний успіх.

На Курахівському напрямку

Наші війська відбили 1 атаку противника на напрямку Мар’їнка – Григорівка. На окремій ділянці противник мав обмежений успіх.

На Времівському напрямку

Підрозділи наших військ відбили 5 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку

Війська угруповання відбили 1 атаку противника на напрямку Новопрокопівка-Роботине. Противник успіху не мав, втрат позицій та територій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було збито ворожий Су-25.

Втрати Росії у війні на 14 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 травня втратила:

особового складу ‒ близько 485430 (+1400) осіб,

танків ‒ 7496 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,

артилерійських систем – 12515 (+28) од,

РСЗВ – 1070 (+0) од,

засоби ППО ‒ 798 (+1) од,

літаків – 351 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),

крилаті ракети ‒ 2197 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 2054 (+6)

Нині триває 811-та доба повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!