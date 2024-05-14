Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року
Війська Сил оборони відбили 11 атак противника на Покровському напрямку
За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ.
З початку доби противник завдав вісім авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ. Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки – 32 одиниці. Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.
Новини війни в Україні
За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з них ще триває. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.
У Чернігівській та Сумській областях обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.
Останні новини з фронту за сьогодні
На Харківському напрямку
Підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ)– Вовчанськ, ситуація контрольована. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії.
Продовжується заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.
На Куп’янському напрямку
Тривають три атаки російських окупантів на напрямках Вільшана–Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та БМП ворога.
На Сіверському напрямку
Підрозділи наших військ відбивають сім атак противника на напрямках Веселе-Роздолівка, Золотарівка-Верхньокам’янське, Миколаївка-Спірне, Берестове-Виїмка. Бої тривають, ситуація контрольована.
На Краматорському напрямку
Наші війська відбили дві атаки противника на напрямках Бахмут-Новий, Бахмут-Кліщіївка, втрат позицій не допущено.
На Торецькому напрямку
Підрозділи наших військ стримують 1 атаку російських окупантів на напрямку Миколаївка-Біла Гора, без успіху противника.
На Покровському напрямку
Війська Сил оборони відбили 11 атак противника на напрямках: Очеретине-Новоолександрівка, Архангельське-Новоолександрівка, Архангельське-Калинове, Архангельське-Євгенівка, Тоненьке-Нетайлове, Піски-Нетайлове, 5 атак ще триває. На окремих ділянках внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника ворог мав обмежений тактичний успіх.
На Курахівському напрямку
Наші війська відбили 1 атаку противника на напрямку Мар’їнка – Григорівка. На окремій ділянці противник мав обмежений успіх.
На Времівському напрямку
Підрозділи наших військ відбили 5 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. В ході боїв втрат позицій не допущено.
На Оріхівському напрямку
Війська угруповання відбили 1 атаку противника на напрямку Новопрокопівка-Роботине. Противник успіху не мав, втрат позицій та територій не допущено.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було збито ворожий Су-25.
Втрати Росії у війні на 14 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 14 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 485430 (+1400) осіб,
- танків ‒ 7496 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,
- артилерійських систем – 12515 (+28) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+1) од,
- літаків – 351 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2197 (+0),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 2054 (+6)
Нині триває 811-та доба повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
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