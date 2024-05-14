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Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року
За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ
фото: Генштаб

Війська Сил оборони відбили 11 атак противника на Покровському напрямку 

За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ. 

З початку доби противник завдав вісім авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ. Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки – 32 одиниці.  Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з них ще триває. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.
У Чернігівській та Сумській областях обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Харківському напрямку

Підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ)– Вовчанськ, ситуація контрольована. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії.
Продовжується заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Тривають три атаки російських окупантів на напрямках Вільшана–Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та БМП ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року фото 3

На Сіверському напрямку

Підрозділи наших військ відбивають сім атак противника на напрямках Веселе-Роздолівка, Золотарівка-Верхньокам’янське, Миколаївка-Спірне, Берестове-Виїмка. Бої тривають, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку

Наші війська відбили дві атаки противника на напрямках Бахмут-Новий, Бахмут-Кліщіївка, втрат позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Підрозділи наших військ стримують 1 атаку російських окупантів на напрямку Миколаївка-Біла Гора, без успіху противника.

На Покровському напрямку

Війська Сил оборони відбили 11 атак противника на напрямках: Очеретине-Новоолександрівка, Архангельське-Новоолександрівка, Архангельське-Калинове, Архангельське-Євгенівка, Тоненьке-Нетайлове, Піски-Нетайлове, 5 атак ще триває. На окремих ділянках внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника ворог мав обмежений тактичний успіх.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року фото 5

На Курахівському напрямку

Наші війська відбили 1 атаку противника на напрямку Мар’їнка – Григорівка. На окремій ділянці противник мав обмежений успіх.

На Времівському напрямку

Підрозділи наших військ відбили 5 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. В ході боїв втрат позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року фото 6

На Оріхівському напрямку

Війська угруповання відбили 1 атаку противника на напрямку Новопрокопівка-Роботине. Противник успіху не мав, втрат позицій та територій не допущено.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було збито ворожий Су-25.

Втрати Росії у війні на 14 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 485430 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 7496 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,
  • артилерійських систем – 12515 (+28) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+1) од,
  • літаків – 351 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2197 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2054 (+6)

Нині триває 811-та доба повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Теги: авіація озброєння втрати ворог Бахмут Генштаб війна

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