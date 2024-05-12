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Харківщина: Росіяни наступають на північний захід від Липців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Харківщина: Росіяни наступають на північний захід від Липців
фото: glavcom.ua

Українські бійці діють на підготовлених оборонних рубежах

Станом на вечір неділі 12 травня російська окупаційна армія веде наступальні дії на північний захід від Липців Харківської області. Про це розповів речник українського угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від Липців, де російські війська намагалися досягти певних успіхів», – сказав Волошин.

Він запевнив, що українські бійці діють на підготовлених оборонних рубежах. Наразі здійснюється вогневе ураження з завданням зірвати повністю наступ РФ та знищити ворога.

Також, за його словами, прийнято рішення про посилення українських бойових підрозділів у цьому районі.

Водночас речник не підтвердив інформацію про окупацію російськими військами шести населених пунктів на півночі Харківщини, про що раніше повідомляв аналітичний проєкт DeepState.

Нагадаємо, на Харківщині збільшилася «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

Також Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

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Теги: армія наступ війна Харківщина

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