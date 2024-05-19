Прем'єрка Естонії пояснила, чому Україна отримує недостатньо підтримки з боку партнерів

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що слід підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

«Нас у підтримці України стримує страх», – Каллас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що страх з боку партнерів заважає надавати Україні достатню військову підтримку. Про це повідомляє ERR.

Під час дискусії Кая Каллас отримала запитання, що заважає вільному світу підтримувати Україну в достатньому обсязі.

«Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх», – зазначила прем'єрка.

Каллас додала, що слід підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Ми діятимемо рішуче і не дозволимо нашим противникам диктувати наше майбутнє», – сказала прем'єр-міністр Естонії.

До слова, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відряджання військовослужбовців до України не набула жодного розвитку ані на рівні Естонії, ані на рівні Європейського союзу. Як зазначає естонський мовник, американське видання Breaking Defence із посиланням на радника президента Алара Каріса з безпеки Мадіса Ролла виступило з твердженням, що уряд Естонії серйозно обговорює можливість відряджання естонських військовослужбовців в Україну.