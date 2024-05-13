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Командувач Сил підтримки ЗСУ розповів, як будуються фортифікації

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Командувач Сил підтримки ЗСУ розповів, як будуються фортифікації
Заходи з фортифікаційного обладнання – це постійний процес
фото: Командування Сил підтримки ЗСУ

За період 2022-2023 років було побудувано до тисячі опорних пунктів

Командування Сил підтримки Збройних Сил України розкрило специфіку будівництва фортифікацій. Про це АрміяInform розповів Командувач Сил підтримки Збройних Сил України генерал-майор Дмитро Герега, пише Генштаб.

«Заходи з фортифікаційного обладнання – це постійний процес, навіть коли умовно все буде побудовано, все одно ми будемо укріплювати та покращувати лінії оборони», – наголосив він.

Герега пояснив, що українські інженерно-позиційні підрозділи будують опорні пункти на 2-й лінії оборони, які потім передають механізованим з`єднанням.

«Ми встановлюємо сучасний протидроновий захист, детально не буду розповідати, щоб не розкривати всі секрети росіянам, але те, що наші підрозділи будують – врятує багато життів наших солдат», – наголосив Дмитро Герега.

Командувач Сил підтримки також зазначив, що часто в мережі бачить коментарі, що треба залити все бетоном. Він зазначив, що будівництво опорного пункту – це наука.

«Так, ми використовуємо дерево при будівництві ходів сполучень, а для вогневих споруд, бункерів, – бетон. Пояснюю чому. Дерево простоїть 2-3 роки, воно легко замінюється, швидко монтується і при влучанні снаряду не дає стільки уламків на відкритому просторі як дасть бетон», – каже Дмитро Герега.

За його словами, опорні пункти, які будують українські військові інженери, врятують багато життів піхотинців, а інженери-позиційники «працюють на славу».

Герега відзначив, що будівництво опорних пунктів на 2-й лінії – це небезпека для життя. Коли росіяни бачать, як працюють українські землерийні машини, то вони відразу намагаються їх знищити. Для них інженерна техніка – це пріоритет.

Зазначається, що за період 2022-2023 років інженерні війська Сил підтримки побудували до тисячі опорних пунктів, а з початку 2024 року вже побудовано декілька тисяч.

Нагадаємо, процес спорудження нових систем оборони на лінії фронту розпочався у грудні 2023 року, оскільки раніше ЗСУ вели наступальні дії.

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Теги: будівництво військові фронт

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