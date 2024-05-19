ЗСУ розповіли про ситуацію на кордоні в Сумській області

ЗСУ спостерігають за пересуванням пдрозділів та техніки росіян на кордоні із Сумщиною

Ворог обстрілює населені пункти прикордоння

Російські окупанти зберігають військову присутність вздовж українського кордону в Сумській області, повідомив в ефірі телемарафону Вадим Мисник – речник оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ».

«Ворог дотримується своєї тактики, обстрілює перш за все населені пункти прикордоння вздовж всієї смуги державного кордону. Тобто, немає чітко визначеного напрямку, де вони концентрували б свої обстріли. Як відмінність, можна відзначити, що ворог не застосовує літаки та гвинтокрили. Також, активність застосування ворогом ДРГ зберігаються. Сили оборони готові дати відсіч за будь-якого розвитку подій», – сказав Мисник.

Речник також розповів, чи є наразі інформація про можливий наступ РФ на цьому напрямку

«Певні пересування підрозділів та військової техніки є. Ми спостерігаємо за цими процесами. Накопичення на якомусь конкретному напрямку, такого тактичного угруповування не спостерігаємо. Зараз ми застосовуємо усі свої сили, щоб ворог до кордону навіть не підходив», – сказав Вадим Мисник.

Нагадаємо, країна-терористка Росія хоче перетворити Суми та Харків на «сіру зону», тобто іншими словами на «санітарну зону».

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська.

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.