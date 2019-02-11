Із видання Delo.ua звільняється частина журналістів



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Одинадцять співробітників видання Delo.ua залишають проект Фото: Сергій Чепінський \ facebook.com

Журналісти залишають проект через «різні погляди» на розвиток із новими власниками

Одинадцять співробітників видання Delo.ua (видавничий будинок «Економіка+») повідомили, що залишають проект через «різні погляди» на розвиток із новими власниками. Про звільнення журналістів на сторінці у Facebook повідомив заступник головного редактора видання Сергій Чепінський. За його словами, команда працюватиме до 22 лютого.

«Детектор медіа» звернувся до редакції по коментарі. У відповідь журналісти Delo.ua надіслали свою заяву. В ній, зокрема, повідомляється, що «на жаль, редакція та нові власники (видавництва – ДМ) мають різні погляди» щодо розвитку, тому команда частина команди вирішила піти.

Із видання звільняються: головред Дар’я Куренкова, її заступник Сергій Чепінський, журналісти Тетяна Кучер, Ірина Гудзь, Інна Рослік, Наталя Міняйло, Оксана Тарасенко, редактор стрічки новин Віта Попова, редактор «ТОП-100» Любомира Ремажевська, дата-аналітик Любов Петрушко та керівник проектів Артем Ільїн.

«Детектор медіа» опублікував заяву співробітників редакції.

У коментарі «Детектору медіа» головред видання Delo.ua Дар’я Куренкова повідомила, що не знає, хто далі керуватиме виданням: «Я дуже сподіваюся, що видання продовжить своє існування та буде в подальшому розвиватися, адже в нього є віддані читачі. Щодо інших кадрових призначень мені невідомо».

«Детектор медіа» також звернувся по коментарі до нового керівника видавництва «Економіка+» Іллі Чудновського та чекає на відповіді.

Видавничий будинок ekonomika+ – це видання delo.ua, mmr.ua, womo.ua, які пишуть про бізнес. Компанія була заснована більше 20 років тому. В різні часи її власниками були підприємці та журналісти Ігор Ляшенко та Станіслав Шум, німецька видавнича група Handelsblatt, EastOne LLC Віктора Пінчука. Восени 2014 року група EastOne Віктора Пінчука вирішила продати ТОВ «Видавництво «Економіка» генеральному директору компанії Ірині Рубіс. 4 лютого 2019 року стало відомо, що новим власником видавництва ekonomika+ (delo.ua, mmr.ua, womo.ua) став дніпровський бізнесмен Костянтин Паршин, а саме видавництво очолив Ілля Чудновський, який раніше працював гендиректором видавничого будинку «Капитал».