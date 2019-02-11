Із видання Delo.ua звільняється частина журналістів
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Журналісти залишають проект через «різні погляди» на розвиток із новими власниками
Одинадцять співробітників видання Delo.ua (видавничий будинок «Економіка+») повідомили, що залишають проект через «різні погляди» на розвиток із новими власниками. Про звільнення журналістів на сторінці у Facebook повідомив заступник головного редактора видання Сергій Чепінський. За його словами, команда працюватиме до 22 лютого.
«Детектор медіа» звернувся до редакції по коментарі. У відповідь журналісти Delo.ua надіслали свою заяву. В ній, зокрема, повідомляється, що «на жаль, редакція та нові власники (видавництва – ДМ) мають різні погляди» щодо розвитку, тому команда частина команди вирішила піти.
Із видання звільняються: головред Дар’я Куренкова, її заступник Сергій Чепінський, журналісти Тетяна Кучер, Ірина Гудзь, Інна Рослік, Наталя Міняйло, Оксана Тарасенко, редактор стрічки новин Віта Попова, редактор «ТОП-100» Любомира Ремажевська, дата-аналітик Любов Петрушко та керівник проектів Артем Ільїн.
«Детектор медіа» опублікував заяву співробітників редакції.
У коментарі «Детектору медіа» головред видання Delo.ua Дар’я Куренкова повідомила, що не знає, хто далі керуватиме виданням: «Я дуже сподіваюся, що видання продовжить своє існування та буде в подальшому розвиватися, адже в нього є віддані читачі. Щодо інших кадрових призначень мені невідомо».
«Детектор медіа» також звернувся по коментарі до нового керівника видавництва «Економіка+» Іллі Чудновського та чекає на відповіді.