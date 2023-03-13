Премія «Оскар-2023» та відставка голови Комітету Шевченківської премії: головне за ніч

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премій «Оскар»

На церемонії нагородження кінопремією «Оскар-2023» переможцем у номінації «Найкращий документальний фільм» стала стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального. За статуетку в цій же категорії змагався український фільм. Водночас Юрій Макаров після гучного скандалу пішов у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка. Тим часом Михайло Саакашвілі розповів про нестерпні болі, його стан погіршується з кожним днем і от-от може обернутися страшним діагнозом. Ці та інші новини «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин ночі проти 13 березня.

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Кінопремія «Оскар-2023»

У ніч із 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі проходила церемонія нагородження кінопремією «Оскар-2023». Цьогоріч найкращим фільмом року став «Все завжди і водночас». Його творці, дует Денієла Шайнерта і Дена Квана, отримали нагороду в номінації «Найкращий режисер». «Оскар» за за найкращу чоловічу роль дістався Брендану Фрейзеру, а серед жінок перемогла Мішель Єо. Пропонуємо ознайомитися з переможцями в інших номінаціях: «Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди.

До слова, переможцем у номінації «Найкращий документальний фільм» стала стрічка про російського політика й опозиціонера Олексія Навального. У цій же категорії за нагороду боровся український фільм «Будинок зі скалок» про дітей у притулку прифронтового Лисичанська, однак не виграв.

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Результат скандалу з Шевченківською премією

Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка через свою ініціативу доповнити список номінацій додатковими преміями «За внесок у перемогу». Причиною відставки стали конфлікти в команді та обурення небайдужих громадян.

Саакашвілі загрожує страшний діагноз

Ексрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі загрожує поліорганна недостатність, якщо він схудне ще на декілька кілограмів. Він заявив, що весь час лежить на ліжку і відчуває нестерпний біль.

Звинувачення України від прем’єра Грузії

Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав українських політиків та особисто президента Володимира Зеленського не втручатися у внутрішні справи його країни. А українських політиків, які висловилися в підтримку протестів, він назвав брудними невдахами.

Чергова пожежа в Підмосков'ї

У місті Одинцово Московської області у ніч проти 13 березня загорівся склад. Пожежа поширилася на площу 4320 квадратних метрів. Внаслідок загоряння у будівлі частково обвалилася покрівля на площі дві тисячі квадратних метрів.