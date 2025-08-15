АРМА виставило на продаж столичну нерухомість Медведчука

Ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн

Столична нерухомість колишнього народного депутата Віктора Медведчука шукає своїх нових управителів. Про це, як пише «Главком», повідомляє Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Серед об'єктів:

Житловий будинок загальною площею 731, 6 кв. м. та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра з видом на Оболонську набережну.

Квартира загальною площею 98,7 кв. м, у Деснянському районі м. Києва.

2 квартири, загальною площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м. в Оболонському районі м. Києва.

За оцінкою експертів, ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн.

Кошти від управління напряму сплачуватимуться до бюджету України, то ж активи держзрадника працюватимуть на обороноздатність країни, наголосили в АРМА.

Конкурс на відбір управителя стартував через систему публічних закупівель Prozorro 14 серпня.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 29 серпня 2025 року.

Віктор Медведчук був народним депутатом України II–IV та IX-го скликань, одним із керівників забороненої проросійської партії ОПЗЖ, першим заступником голови Верховної Ради України (лютий 2000 – грудень 2001), головою Адміністрації колишнього президента України Леоніда Кучми (2002–2005) та неофіційним власником закритих проросійських пропагандистських телеканалів «Перший незалежний», «112 Україна», ZIK та NewsOne.

Зазначимо також, що Віктору Медведчуку повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни.

Як відомо, СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука. Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» в обмін на 200 українських захисників.

До слова, Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.