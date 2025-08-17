Головна Країна Суспільство
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Україна ввела безстроково 17 видів персональних санкцій щодо Медведчука і Боголюбова
Україна ввела безстроково 17 видів персональних санкцій щодо Медведчука і Боголюбова
Одіозні позивачі оскаржують пожиттєві санкції

У середині серпня екснардеп і кум Путіна Віктор Медведчук та олігарх і колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов вирішили оскаржити указ президента від 12 лютого 2025 року про накладення персональних санкцій. Про це повідомляє «Главком».

Спірний указ, на думку Медведчука і Боголюбова, є протиправним і підлягає скасуванню у частині накладення санкцій щодо позивачів.

Крім того, ексспіввласник ПриватБанку вимагає від президента 400 тис. грн моральної компенсації.

Найближчі судові засідання у справах Медведчука і Боголюбова відбудуться у середині вересня.

Нагадаємо, що Україна ввела безстроково 17 видів персональних санкцій проти кума Путіна і ексспіввласника ПриватБанку. Йдеться про позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії; заборона на набуття у власність земельних ділянок; запобігання виведенню капіталів за межі України.

Як повідомляв «Главком», 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження санкцій проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, а також колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Щодо перерахованих осіб санкції застосовано пожиттєво.

На початку березня «санкційний» указ оскаржив Петро Порошенко. За даними його адвокатів, санкції фактично паралізували роботу ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», де кінцевим бенефіціаром є Петро Порошенко. Інвестфонд володіє 10 компаніями, включаючи аграрні – «Крохмалпродукт», «Укпромінвест-Агро», медійні – «5 канал», «Трускавецьке телебачення», «Радіо Дрогобича» і фірма «Екран» та деякі промислові підприємства.

Наприкінці липня позов проти Зеленського подав олігарх-втікач Костянтин Жеваго.

