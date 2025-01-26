Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру

Олександр Гладун зазначив, що ситуація в Україні погіршується

Західні експерти наводять дані, що кількість населення на підконтрольній Україні території становить 29 млн людей. Ця кількість відповідає дійсності. Про це ТСН.ua розказав Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

За його словами, чисельність населення на підконтрольній території експерти оцінюють приблизно в 29 млн людей.

«Із похибкою плюс-мінус в 1 мільйон. В наших складних умовах це цілком прийнятна похибка. Більш-менш ця цифра відповідає реальності. Якщо ж хтось озвучує цифру у 28 чи 30 мільйонів, то посперечатися з цим важко, тому що ми не маємо об’єктивної інформації», – додав Гладун.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що держава у роботі з біженцями має робити ставку на те, що саме в Україні вони матимуть належний соціальний статус. За її словами, Україні важко щось протиставити заробітній платі, яку люди отримують в Німеччині, Нідерландах чи Британії.

«Розумієте, треба розраховувати на те, що людям тут, на батьківщині, буде краще, ніж там. Нам важко щось протиставити, скажімо, заробітній платі, яку люди отримують в Німеччині, Нідерландах чи Британії. Але у нас є інші козирі. Тут їхня батьківщина, тут звичний для них суспільний клімат. Тут вони мають належний соціальний статус, якого переважно в країнах еміграції вони не мають. І з цим також треба рахуватися», – акцентувала увагу Лібанова.

Також в інтерв'ю «Главкому» Елла Лібанова заявляла, що в Україні більше не буде 50 млн громадян, тому країна повинна перебудувати структуру економіки так, щоб можна було обійтися й меншою кількістю населення.

«Ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні уже не буде. Хіба що у випадку інтенсивної імміграції. Але це вже будуть не українці і, скоріше за все, навіть не європейці», – сказала Лібанова. Експертка зауважила, що для демографії країни має значення щільність населення.

До слова, в Україні перед повномасштабним вторгненням на одну жінку дітородного віку припадала 1,2 дитини, після початку повномасштабного вторгнення – 0,9. Цей показник третій з кінця у світі.