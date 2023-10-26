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Чому чоловіків тягнуть до військкомату силою? Нардеп пояснив «логіку» представників ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чому чоловіків тягнуть до військкомату силою? Нардеп пояснив «логіку» представників ТЦК
Представники ТЦК змушені виконувати мобілізаційний план будь-якими способами, адже в результаті їх все одно покарають
фото з відкритих джерел

Як каже Рахманін, у тих регіонах, де мобілізаційний план виконувався на 80% зараз виконується на 10%

Після кадрових змін керівництва обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки темпи мобілізації в деяких регіонах суттєво знизились. Тому представники ТЦК змушені виконувати мобілізаційний план будь-якими способами, адже в результаті їх все одно покарають. Про це розповів в інтерв’ю УП член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.

«Ми не раз і не два заслуховували представників ТЦК на засіданнях комітету. І от один із них абсолютно відверто сказав: «У мене є проблема. З одного боку, в мене є мобілізаційний план і якщо я його не виконаю, то отримаю по голові. З іншого боку, якщо я буду його виконувати будь-якими засобами, хапаючи людей на вулиці, я буду отримувати по голові за порушення інших законів. Я хоч так, хоч так отримаю по голові», – наголосив Рахманін.

Нардеп вважає, що золота середина з’явиться тоді, коли не тільки військкомат буде крайнім, а й коли всі виконуватимуть свої функції відповідно.

«Застосування фізичної сили щодо мобілізованих – це, на жаль, не новина і, як на мене, це припиниться не тоді, коли змінять керівників ТЦК або персонал, а коли з'являться десятки, сотні вироків задокументованих, і люди, які безпосередньо брали участь у фізичному насильстві щодо громадян України, отримають реальні терміни ув'язнення. Так що це питання до правоохоронних органів, чому вони посміхаються, а не складають протоколи. Це питання до суддів, чому вони не виносять відповідні рішення чи вироки. Це питання до органів досудового розслідування, чому вони не квапляться з цими розслідуваннями», – наголосив член комітету.

Як каже Рахманін, у тих регіонах, де мобілізаційний план виконувався на 80% зараз виконується на 10%.

«На якомусь етапі у нас були аутсайдерами з поповнення мобілізаційного ресурсу західні регіони й Одеська область. Там дуже складно було з мобілізацією (зокрема, через корупційний фактор): тобто, з одного боку, була певна частина людей, які мали можливість відкупитися, а з іншого боку план якось треба було виконувати і когось хапали на вулиці. А були регіони, де цей план виконувався на 80%, 90%, 95%. Зараз же, наприклад, є регіони, де раніше відсоток (мобілізації – «Главком») був 80, а тепер – відсотків 10», – зазначив чоловік.

На думку нардепа, «висмикувати бойових офіцерів і ставити їх на чолі ТЦК» було нелогічно, адже вони не можуть швидко «вникнути» у суть справ, а так званий транзитний період може займати кілька місяців через ознайомлення з величезною нормативною базою роботи ТЦК.

«Ця людина прийшла, в неї нульовий рівень сприйняття корупції, але ви коли-небудь бачили нормативну базу, за якою працюють ТЦК? Це – море паперів! Йому три місяці знадобиться, щоб просто зрозуміти, як це працює!» – сказав Рахманін.

Раніше член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін заявив, що необхідність у молодому особовому складі обумовлена специфікою сучасної військової діяльності

Як повідомлялося, оборонний комітет Ради пропонує проводити мобілізацію на військові заводи.

До слова, Рахманін пояснив, у чому небезпека мобілізації ув'язнених.

Теги: військомат Сергій Рахманін війна мобілізація повістка

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