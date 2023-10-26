Чому чоловіків тягнуть до військкомату силою? Нардеп пояснив «логіку» представників ТЦК

Як каже Рахманін, у тих регіонах, де мобілізаційний план виконувався на 80% зараз виконується на 10%

Після кадрових змін керівництва обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки темпи мобілізації в деяких регіонах суттєво знизились. Тому представники ТЦК змушені виконувати мобілізаційний план будь-якими способами, адже в результаті їх все одно покарають. Про це розповів в інтерв’ю УП член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.

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«Ми не раз і не два заслуховували представників ТЦК на засіданнях комітету. І от один із них абсолютно відверто сказав: «У мене є проблема. З одного боку, в мене є мобілізаційний план і якщо я його не виконаю, то отримаю по голові. З іншого боку, якщо я буду його виконувати будь-якими засобами, хапаючи людей на вулиці, я буду отримувати по голові за порушення інших законів. Я хоч так, хоч так отримаю по голові», – наголосив Рахманін.

Нардеп вважає, що золота середина з’явиться тоді, коли не тільки військкомат буде крайнім, а й коли всі виконуватимуть свої функції відповідно.

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«Застосування фізичної сили щодо мобілізованих – це, на жаль, не новина і, як на мене, це припиниться не тоді, коли змінять керівників ТЦК або персонал, а коли з'являться десятки, сотні вироків задокументованих, і люди, які безпосередньо брали участь у фізичному насильстві щодо громадян України, отримають реальні терміни ув'язнення. Так що це питання до правоохоронних органів, чому вони посміхаються, а не складають протоколи. Це питання до суддів, чому вони не виносять відповідні рішення чи вироки. Це питання до органів досудового розслідування, чому вони не квапляться з цими розслідуваннями», – наголосив член комітету.

Як каже Рахманін, у тих регіонах, де мобілізаційний план виконувався на 80% зараз виконується на 10%.

«На якомусь етапі у нас були аутсайдерами з поповнення мобілізаційного ресурсу західні регіони й Одеська область. Там дуже складно було з мобілізацією (зокрема, через корупційний фактор): тобто, з одного боку, була певна частина людей, які мали можливість відкупитися, а з іншого боку план якось треба було виконувати і когось хапали на вулиці. А були регіони, де цей план виконувався на 80%, 90%, 95%. Зараз же, наприклад, є регіони, де раніше відсоток (мобілізації – «Главком») був 80, а тепер – відсотків 10», – зазначив чоловік.

На думку нардепа, «висмикувати бойових офіцерів і ставити їх на чолі ТЦК» було нелогічно, адже вони не можуть швидко «вникнути» у суть справ, а так званий транзитний період може займати кілька місяців через ознайомлення з величезною нормативною базою роботи ТЦК.

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«Ця людина прийшла, в неї нульовий рівень сприйняття корупції, але ви коли-небудь бачили нормативну базу, за якою працюють ТЦК? Це – море паперів! Йому три місяці знадобиться, щоб просто зрозуміти, як це працює!» – сказав Рахманін.

Раніше член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін заявив, що необхідність у молодому особовому складі обумовлена специфікою сучасної військової діяльності.

Як повідомлялося, оборонний комітет Ради пропонує проводити мобілізацію на військові заводи.

До слова, Рахманін пояснив, у чому небезпека мобілізації ув'язнених.