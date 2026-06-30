Яке релігійне свято відзначається 1 липня 2026: традиції та молитва
Свята 1 липня в церковному календарі – День пам’яті святих братів Косми і Даміана
1 липня православна церква вшановує пам'ять святих братів Косми і Даміана – римських лікарів-чудотворців, які жили у III столітті.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 липня 2026 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам'яті безсрібників Косми і Даміана, мученика Потита
Цього дня церква вшановує пам'ять святих братів Косми і Даміана – римських лікарів-чудотворців, які жили у III столітті. Вони безкоштовно зцілювали хворих людей і навіть тварин, за що їх назвали безсрібниками.
Брати лікували не лише травами, а й силою молитви, навертаючи багатьох до християнства. За свою віру вони прийняли мученицьку смерть від рук заздрісного вчителя-язичника. У народі цей день називають літніми Кузьминками.
Молитви дня
Святі безсрібники і чудотворці Космо і Даміане, почуйте нас, що до вас прибігаємо, і вилікуйте наші душевні та тілесні недуги. Ви безкорисливо допомагали кожному, хто потребував, тож не залишіть і нас у хвилину слабкості. Випросіть у Господа здоров’я для наших родин, мир для нашої землі та міцність віри.
Амінь
Народні вірування та прикмети
- Ранкова роса обіцяє ясний і теплий день.
- Якщо на світанку сонце дуже яскраве – весь липень буде спекотним.
- Затяжний дощ цього дня віщує багатий урожай зернових.
- Якщо павук плете велику павутину – погода найближчим часом буде сухою.
Читайте також:
Коментарі — 0