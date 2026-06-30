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Яке релігійне свято відзначається 1 липня 2026: традиції та молитва

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Яке релігійне свято відзначається 1 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 1 липня в церковному календарі – День пам’яті святих братів Косми і Даміана

1 липня православна церква вшановує пам'ять святих братів Косми і Даміана – римських лікарів-чудотворців, які жили у III столітті.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті безсрібників Косми і Даміана, мученика Потита

Яке релігійне свято відзначається 1 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Цього дня церква вшановує пам'ять святих братів Косми і Даміана – римських лікарів-чудотворців, які жили у III столітті. Вони безкоштовно зцілювали хворих людей і навіть тварин, за що їх назвали безсрібниками.

Брати лікували не лише травами, а й силою молитви, навертаючи багатьох до християнства. За свою віру вони прийняли мученицьку смерть від рук заздрісного вчителя-язичника. У народі цей день називають літніми Кузьминками.

Молитви дня

Святі безсрібники і чудотворці Космо і Даміане, почуйте нас, що до вас прибігаємо, і вилікуйте наші душевні та тілесні недуги. Ви безкорисливо допомагали кожному, хто потребував, тож не залишіть і нас у хвилину слабкості. Випросіть у Господа здоров’я для наших родин, мир для нашої землі та міцність віри.

Амінь

Народні вірування та прикмети

  • Ранкова роса обіцяє ясний і теплий день.
  • Якщо на світанку сонце дуже яскраве – весь липень буде спекотним.
  • Затяжний дощ цього дня віщує багатий урожай зернових.
  • Якщо павук плете велику павутину – погода найближчим часом буде сухою.

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Теги: церква свята релігія православна церква традиції свято

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