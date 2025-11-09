Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2025: традиції та молитва
Свята 10 листопада в церковному календарі – День пам’яті святих апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними
10 листопада Православна Церква вшановує пам'ять шести апостолів від 70-ти: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта (Кварта) і Тертія. Ці святі були найближчими учнями та помічниками апостола Павла в поширенні християнської віри.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 листопада 2025 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святих апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія
Апостоли від 70-ти – це учні Ісуса Христа, обрані Ним після 12-ти головних апостолів для поширення Євангелія. Ераст, Олімп, Родіон та інші з цієї групи були відданими послідовниками та місіонерами, особливо тісно співпрацюючи зі святим апостолом Павлом.
- Ераст: Згадується як «доморядник міста» Коринфа. Пізніше став єпископом Панеади в Палестині.
- Олімп та Родіон (Іродіон): Згадуються апостолом Павлом як його родичі та вірні соратники. Родіон був єпископом у Патрах.
- Сосіпатр, Куарт (Кварт) та Тертій: Також належали до групи 70-ти апостолів. Тертій, за переказами, був писарем Послання апостола Павла до Римлян.
Усі вони віддали своє життя за віру, прийнявши мученицьку смерть. Вони вважаються символом стійкості та відданості християнським ідеалам, а їхня пам'ять вшановує внесок у становлення ранньої Церкви.
Молитви дня
О, святі апостоли Христові Ерасте, Олімпе, Родіоне, Сосіпатре, Куарте і Тертію! Ви, що світлом Євангелія просвітили народи і поклали душі свої за Христа! Молимо вас: благайте Господа за нас, грішних, щоб Він дарував нам утвердження у вірі та твердість у боротьбі зі спокусами. Допоможіть нам зберегти вірність заповідям Божим, наслідувати ваше благочестиве життя та мужність. Нехай вашими молитвами укріпимося в любові й терпеливості та сподобимося Царства Небесного.
Амінь
Народні вірування та прикмети
У народі 10 листопада називали Передзим'ям та спостерігали за природними явищами, щоб передбачити погоду на зиму.
Народні прикмети цього дня:
- Тепло 10 листопада – до м'якої зими.
- Вранці похмуро – зима буде сніжною.
- Якщо іній на деревах тримається – чекайте на морозну і суху зиму.
- Йде дощ – зима буде м'якою і без сильних морозів.
- Павутина літає в повітрі – до тривалої відлиги.
Наші предки вважали, що цього дня не варто:
- Позичати гроші або речі сусідам – вірили, що це може забрати сімейний добробут.
- Гучно сміятися – вважалося, що гучні веселощі накличуть сум і горе.
- Планувати далеких поїздок і подорожей – шлях міг виявитися невдалим.
