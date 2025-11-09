Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 10 листопада в церковному календарі – День пам’яті святих апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними

10 листопада Православна Церква вшановує пам'ять шести апостолів від 70-ти: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта (Кварта) і Тертія. Ці святі були найближчими учнями та помічниками апостола Павла в поширенні християнської віри.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія

Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

Апостоли від 70-ти – це учні Ісуса Христа, обрані Ним після 12-ти головних апостолів для поширення Євангелія. Ераст, Олімп, Родіон та інші з цієї групи були відданими послідовниками та місіонерами, особливо тісно співпрацюючи зі святим апостолом Павлом.

  • Ераст: Згадується як «доморядник міста» Коринфа. Пізніше став єпископом Панеади в Палестині.
  • Олімп та Родіон (Іродіон): Згадуються апостолом Павлом як його родичі та вірні соратники. Родіон був єпископом у Патрах.
  • Сосіпатр, Куарт (Кварт) та Тертій: Також належали до групи 70-ти апостолів. Тертій, за переказами, був писарем Послання апостола Павла до Римлян.

Усі вони віддали своє життя за віру, прийнявши мученицьку смерть. Вони вважаються символом стійкості та відданості християнським ідеалам, а їхня пам'ять вшановує внесок у становлення ранньої Церкви.

Молитви дня

О, святі апостоли Христові Ерасте, Олімпе, Родіоне, Сосіпатре, Куарте і Тертію! Ви, що світлом Євангелія просвітили народи і поклали душі свої за Христа! Молимо вас: благайте Господа за нас, грішних, щоб Він дарував нам утвердження у вірі та твердість у боротьбі зі спокусами. Допоможіть нам зберегти вірність заповідям Божим, наслідувати ваше благочестиве життя та мужність. Нехай вашими молитвами укріпимося в любові й терпеливості та сподобимося Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі 10 листопада називали Передзим'ям та спостерігали за природними явищами, щоб передбачити погоду на зиму.

Народні прикмети цього дня:

  • Тепло 10 листопада – до м'якої зими.
  • Вранці похмуро – зима буде сніжною.
  • Якщо іній на деревах тримається – чекайте на морозну і суху зиму.
  • Йде дощ – зима буде м'якою і без сильних морозів.
  • Павутина літає в повітрі – до тривалої відлиги.

Наші предки вважали, що цього дня не варто:

  • Позичати гроші або речі сусідам – вірили, що це може забрати сімейний добробут.
  • Гучно сміятися – вважалося, що гучні веселощі накличуть сум і горе.
  • Планувати далеких поїздок і подорожей – шлях міг виявитися невдалим.

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
