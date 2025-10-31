Місячний календар на листопад 2025: дати нового та повного Місяця

Місячний гід на Листопад 2025: готуємося до Молодика і використовуємо енергію спаду

Листопад 2025 року розпочнеться з тривалого періоду зростаючого Місяця, що стане сприятливим часом для активного завершення справ і підготовки до нового циклу. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно спланувати активні дії та уникнути емоційних сплесків.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у листопаді 2025 року, в які варто бути активними у справах, або навпаки.

Ключові дати: Коли енергія досягне піку?

У листопаді 2025 року місячний цикл матиме таку структуру:

Зростаючий Місяць (Активація та Ріст): 1–4 листопада та 21–30 листопада.

(Активація та Ріст): 1–4 листопада та 21–30 листопада. Повня (Кульмінація): 5 листопада.

(Кульмінація): 5 листопада. Спадаючий Місяць (Завершення та Відпочинок): 6–19 листопада.

(Завершення та Відпочинок): 6–19 листопада. Молодик (Обнулення): 20 листопада.

Місячний календар на листопад 2025

5 листопада: Повний Місяць – Час кульмінації та «Повня Бобра»

Повний Місяць (5 листопада) припадає на початок місяця і стане емоційним піком. Цей день є часом кульмінації процесів, розпочатих раніше.

Ця листопадова повня відома в західній традиції як «Повня Бобра» (Beaver Moon). Назва пов'язана з часом, коли бобри починають активно будувати свої хатки, готуючись до зими, а мисливці традиційно встановлювали пастки до замерзання річок, щоб забезпечити себе хутром.

Не варто ініціювати щось нове. Замість цього, завершуйте старі проєкти і підбивайте підсумки. Повня може бути емоційно напруженою, тому уникайте конфліктів.

20 листопада: Новий Місяць – Енергія чистого аркуша

Новий Місяць (20 листопада) – ідеальний момент для обнулення та ініціації свіжих задумів. Енергія сприяє внутрішньому очищенню та новому старту, особливо перед зимовими святами.

Складайте списки бажань, плануйте фінансові цілі та сміливо беріться за нові проєкти. Це найкращий час для ментального та фізичного очищення. Багато хто відчує приплив натхнення та підвищення бадьорості.

Як спланувати листопад 2025 за фазами Місяця

Найкращий період для дій (1–4 та 21–30 листопада) Це два періоди зростаючого Місяця, коли будь-які починання мають найбільші шанси на успіх.

Кар'єра та фінанси: Ідеальний час для старту бізнесу, підписання угод, інвестицій та великих закупівель. Енергія підтримає будь-яке просування вперед.

Спорт та особистий ріст: Відкривайте нові освітні програми, починайте спортивні цикли та займайтеся самовдосконаленням.

Подорожі: Чудові дати для відряджень та мандрівок, оскільки Місяць сприяє руху та новим враженням.

Час для аналізу та відпочинку (6–19 листопада)

Період спадаючого Місяця – це найдовший період у листопаді, час для аналізу, відпочинку та завершення розпочатого. Присвятіть цей час прибиранню (як у домі, так і в думках), реорганізації робочого простору, плануванню та поверненню боргів. Це не найкращий час для старту чогось великого.