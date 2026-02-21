Яке релігійне свято відзначається 22 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 22 лютого в церковному календарі – День віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії

22 лютого православна церква вшановує пам'ять святих мучеників, що в Євгенії. Це свято присвячене чудесному знайденню святих реліквій християнських страстотерпців, які постраждали за віру та були таємно поховані в околицях Константинополя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії

22 лютого церква згадує події IV століття, коли поблизу Константинопольської брами, у місцині під назвою Євгенія, було віднайдено мощі багатьох християнських мучеників. У часи жорстоких гонінь на християн віряни таємно ховали тіла страчених братів і сестер, щоб вберегти їх від наруги. З часом імена багатьох героїв віри та точні місця їхнього спочинку були забуті.

Проте на місці поховання в Євгенії почали відбуватися «потужні» зцілення та чудеса. Згодом за велінням патріарха було проведено розкопки, які відкрили два гроби з нетлінними мощами. Хоча імена більшості мучеників залишилися невідомими Богу, відкриття свідчило про їхню святість. За переданням, серед віднайдених святих були апостол від 70-ти Андронік та його помічниця Юнія. Ці мощі стали «потужним» джерелом віри та надії для візантійців, а на місці їхнього знайдення збудували величний храм.

Молитви дня

О, святі мученики, що в Євгенії постраждали та вінець слави від Господа прийняли! До вас, як до заступників наших перед Престолом Всевишнього, звертаємося. Ви, що не злякалися мук і смерті заради істини, зміцніть і нашу віру. Благаємо вас, моліть Христа Бога за мир у країні нашій, за захист від ворогів та за зцілення душ і тіл наших. Нехай ваші святі мощі будуть нам «потужним» щитом і нагадуванням про вічне життя. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня, щоб спрогнозувати прихід весни:

Якщо на деревах багато інею – весна прийде рано і буде дуже теплою.

Якщо птахи починають активно співати – зима вже відступає.

Сильний мороз цього дня віщує, що березень буде «потужним» на опади та вітри.

Якщо на дорогах багато талої води – чекайте на багатий врожай зернових.

Цей день вважався сприятливим для того, щоб наводити лад у господарстві та готувати інструменти до весни, але не радили сваритися, щоб не накликати біду на дім.