25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 25 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

25 січня у світі відзначають Міжнародний день без інтернету. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського – одного з найвизначніших отців Церкви.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 25 січня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день без інтернету

25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В останню неділю січня святкують Міжнародний день без інтернету (International Internet-Free Day) – це день, присвячений заохоченню людей по всьому світу відключитися від цифрового світу і відновити зв’язок з фізичним світом навколо них. Цей день є нагадуванням про важливість особистого спілкування та красу світу за межами наших екранів.

Всесвітній день боротьби з проказою

25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

В останню неділю січня у всьому світі заведено відзначати Всесвітній день боротьби з проказою (World Leprosy Day) або День допомоги хворим на проказу. Всесвітній день боротьби з проказою, що відзначається в останню неділю січня кожного року, є важливою подією, присвяченою підвищенню обізнаності про проказу, також відому як хвороба Гансена. Цей день має на меті просвітництво громадськості, зменшення стигматизації, пов’язаної з цією хворобою, та захист прав людей, яких вона торкнулася. Символічно підтримку хворим на проказу виражають носінням та зображенням лілової стрічки у січні.

Релігійні свята та їхня історія

День святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського

25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

25 січня православна церква вшановує пам'ять святого Григорія Богослова (329–389 рр.). Він був близьким другом Василія Великого та залишив після себе колосальну богословську спадщину. Його прозвали «Богословом» за глибокі проповіді про Святу Трійцю, які допомогли захистити християнське вчення від тогочасних єресей.

Святий Григорій був не лише архієпископом Константинополя (Царгорода), а й видатним поетом і філософом. Його життя було зразком смирення: попри високий сан, він завжди прагнув до самотності та молитви. Вважається покровителем учнів та тих, хто вивчає слово Боже.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня (який у народі називали «Григоріїв день») звертають увагу на такі знаки:

  • яка погода до полудня – такою буде перша половина наступної зими;
  • сніг випав удень – чекайте на затяжні морози;
  • синиці зранку весело щебечуть – до похолодання;
  • почути спів сойки – до швидкої відлиги.

Традиційно на Григорія робили добрі справи, але не вихвалялися ними, вірячи, що Господь і так усе бачить.

Історичні події

  • 1491 – відбулася битва під Заславом з татарами.
  • 1648 – Богдан Хмельницький із козацьким загоном захопив Микитинську Січ, де невдовзі був обраний гетьманом Війська Запорозького. Початок Хмельниччини.
  • 1831 – сейм Королівства Польського проголосив усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Польща на короткий час повернула собі фактичну незалежність.
  • 1858 – марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, після чого став популярним як весільний марш.
  • 1878 – російська торпеда на Батумському рейді потопила османський сторожовий пароплав «Інтібах».
  • 1895 – відбувся перший міжнародний матч з хокею на траві. Збірна Уельсу поступилася гостям з Ірландії з рахунком 0:3.
  • 1916 – імператорською владою заборонено діяльність Катеринославської «Просвіти», її керівників арештували та вислали в Іркутську губернію.
  • 1917 – на міні в Ірландському морі підірвався британський крейсер «Лаурентік», на борту якого було 3211 злитків золота. Загинуло 350 осіб.
  • 1919 – у Нью-Йорку відкритий найбільший готель у світі – «Пенсильванія» (на 2200 номерів).
  • 1924 – у французькому альпійському містечку Шамоні стартували перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн.
  • 1945 – Гранд Рапідс у Мічиґані стало першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу.
  • 1949 – у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород «Еммі».
  • 1955 – вчені Колумбійського університету створили ядерний годинник.
  • 1964 – у США запущений супутник «Echo 2», який встановив супутниковий зв'язок між США та СРСР.
  • 1965 – Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячено у Ватикані кардиналом і призначено головою УГКЦ.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.
  • 1993 – на орбітальній станції «Мир» пройшла перша у світі художня виставка робіт Ігоря Подольчака.
  • 2008 – світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака «Las Meninas» у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс.

