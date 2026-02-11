Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 12 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Свята 12 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського

12 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. Це свято присвячене видатному богослову та лагідному пастирю, який присвятив життя захисту істинної віри та єдності Церкви у складні часи розколів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 лютого 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського

Святитель Мелетій жив у IV столітті і походив з вірменського міста Мелітіна. Завдяки своєму бездоганному життю та лагідній вдачі, він був обраний архієпископом Антіохійським. Це були часи запеклої боротьби з аріанською єрессю. Навіть коли імператори-аріани тричі відправляли його у заслання, святий не втрачав душевного спокою та продовжував навчати паству любові та смиренню.

Святий Мелетій очолював Другий Вселенський Собор у 381 році, де виявив себе як мудрий миротворець. Його поважали навіть вороги за незвичайну доброту. Перекази свідчать, що під час однієї з проповідей, коли він пояснював єдність Святої Трійці, від його руки вийшло божественне світло. Святитель помер під час роботи Собору в Константинополі, і його смерть стала великою втратою для всього християнського світу. В Україні святого Мелетія шанують як покровителя тих, хто шукає мудрості, та захисника від неправди.

Молитви дня

О, святителю отче Мелетіє! Ти, що словом і життям своїм славив Єдину Трійцю і лагідністю перемагав ворожнечу, почуй нас сьогодні. Моли Господа Всемилостивого, щоб дарував нам дух мудрості та миру, якого так потребує наша земля. Збережи нас від розбрату, захисти від підступів ворожих та настав на шлях істини. Нехай твоє заступництво перед Богом буде «потужним» покровом для наших родин та всього українського народу.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Мелетієм» і пов'язували його з підготовкою до весняних робіт:

  • Якщо на Мелетія іній на деревах – влітку буде багато роси, що добре для врожаю;
  • Туманна погода цього дня – літо обіцяє бути дощовим;
  • Якщо птахи летять до людських осель – весна буде ранньою, але холодною;
  • Холод на 12 лютого – березень буде сонячним і вітряним.

У народі вважалося, що на Мелетія корисно «загартовувати» зерно: насіння виносили на ранковий мороз, щоб воно набралося сили і дало кращий врожай. Також цей день вважався сприятливим для риболовлі – казали, що на Мелетія добре клює окунь.

