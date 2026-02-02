2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 2 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 лютого у світі відзначають День бабака. В Україні та всьому християнському світі за новоюліанським календарем відзначають одне з дванадцяти найбільших свят — Стрітення Господнє.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День бабака

Традиційне свято у США та Канаді, яке набуло популярності в усьому світі. За поведінкою бабака, що вилазить із нори, визначають тривалість зими. В Україні головним «синоптиком» традиційно виступає бабак Тимко, який мешкає на Харківщині.

Всесвітній день укулеле

2 лютого 2011 року вперше було відзначено Всесвітній день укулеле (World Ukulele Day), міжнародне свято на честь мініатюрного музичного інструменту з неповторним звучанням. Укулеле часто називають гавайською гітарою. Всесвітній день укулеле є особливою подією для шанувальників укулеле в усьому світі. Цей день присвячений радості та музиці, яку дарує цей чарівний чотириструнний інструмент.

Всесвітній день укулеле був започаткований у 2011 році Майком Лінчем, пристрасним гравцем на укулеле та викладачем. Цей день знаменує собою святкування унікального звучання укулеле та його здатності об’єднувати людей у гармонії та радості.

Батьківщиною струнного інструменту вважають португальський регіон Мадейру, де вперше його виготовлено у XIX ст. та названо мачете да браха.

Мета Дня укулеле – привернути увагу суспільства до унікального звучання музичного інструменту та спонукати всіх охочих до навчання гри на неймовірній мінігітарі.

Релігійні свята та їхня історія

Стрітення Господнє

Християни вшановують подію, яка відбулася на 40-й день після народження Ісуса Христа. Марія та Йосип принесли немовля до Єрусалимського храму, щоб присвятити Його Богу. Там їх зустрів старець Симеон, якому було обіцяно, що він не помре, доки не побачить Спасителя світу.

Слово «стрітення» означає «зустріч». Це зустріч Старого Завіту (в особі Симеона) та Нового Завіту (в особі Ісуса), зустріч людства зі своїм Творцем.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами на Стрітення визначали, якою буде весна:

Ясна і тиха погода – до доброго врожаю та погожої весни;

На Стрітення капає зі стріх – весна буде ранньою та вологою;

Сильний мороз (як зараз) – зима ще довго триматиметься і весна буде холодною;

Хуртовина на Стрітення – весна забариться, а корму для худоби буде обмаль.

Історичні події

962 рік – Оттон стає першим імператором Священної Римської імперії з Саксонської династії;

1274 рік – у Флоренції стається перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця «Божественної комедії»;

1536 рік – на західному березі річки Ла-Плата, на південь від річки Парана, іспанський конкістадор Педро Мендоза засновує місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини;

1556 рік – у Центральному Китаї (провінції Шаньсі, Шеньсі і Хенань) стається наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів – загинуло близько 820 тисяч людей;

1558 рік – заснування Єнського університету;

1653 рік – селище Новий Амстердам (сьогодні Нью-Йорк) набуває статусу міста;

1656 рік – освячується Кафедральний собор Мехіко, один з найбільших і найдавніших у Латинській Америці;

1676 рік – Іоанн III коронований як Король Речі Посполитої;

1823 рік – у Венеції відбувається прем'єра опери Россіні «Семираміда»;

1841 рік – перша згадка про «День Бабака»;

1848 рік – підписують договір Гвадалупе-Ідальго, за яким закінчувалась Американо-мексиканська війна, а Мексика поступалася Штатам 1,36 млн км² території в обмін на $15 млн;

1852 рік – у Лондоні на Фліт-стріт відкривається перший громадський туалет;

1852 рік – у Парижі відбувається прем'єра «Дами з камеліями» Александра Дюма (сина);

1863 рік – Семюел Клеменс вперше підписується як Марк Твен;

1870 рік – агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створює всесвітню інформаційну мережу;

1892 рік – у Намеокі (Іллінойс, США) відбувається найдовша в історії зустріч з боксу (між Гаррі Шарпом і Френком Кросбі);

1912 рік – Фредерік Лоу стрибає з парашутом зі статуї Свободи;

1913 рік – у Нью-Йорку відкривається Grand Central Terminal, найбільший залізничний вокзал світу;

1914 рік – виходить у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном «Заробляючи на життя»;

1920 рік – на Бродвеї відбувається прем'єра п'єси Юджина О'Ніла «За обрієм»;

1922 рік – у Парижі у день 40-річчя автора накладом 1000 примірників опублікували роман Джеймса Джойса «Улісс»;

1935 рік – вперше у судовій практиці використовують детектор брехні (Портедж, Вісконсин);

1940 рік – відбувається дебют американського естрадного співака Френка Сінатри;

1970 рік – у Мюнхені уперше в історії відбувається операція з трансплантації нерва;

1986 рік – в Індії відбувається зустріч Папи Римського Івана Павла II з Далай-ламою;

1999 рік – на передньому фасаді універмагу «Україна» в Києві вивішують найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу – панно шампуню «Орґанікс» (126,5×17 м).

Іменини

День ангела святкують: Марія, Семен, Ганна, Артем, Василь, Микола.