Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва

glavcom.ua
Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 10 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Харлампія

10 лютого православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Харлампія, єпископа Магнезійського. Це свято присвячене одному з найбільш шанованих святих, який навіть у надзвичайно похилому віці продемонстрував незламну віру та силу духу перед лицем жорстоких випробувань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Харлампія

Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Харлампій жив у II столітті та був єпископом у місті Магнезія (Мала Азія). Він успішно поширював християнство, за що у віці 113 років був схоплений за наказом проконсула Лукіана під час правління імператора Септимія Севера. Незважаючи на поважний вік, старця піддали нелюдським катуванням: з нього заживо здирали шкіру залізними гаками.

Згідно з переказами, під час тортур святий не лише не стогнав, а й дякував катам, кажучи: «Дякую вам, браття, що обстругали моє старе тіло і оновили мою душу для нового, вічного життя». Вражені такою стійкістю, два воїни – Порфирій та Баптос – відкрито визнали себе християнами, за що були негайно страчені. Сама донька імператора Галина, бачачи стійкість Харлампія, навернулася до віри. Перед стратою святий молився, щоб там, де вшановуватимуть його пам'ять, не було голоду та хвороб. Харлампій вважається захисником від раптової смерті та епідемій.

Молитви дня

О, святий священномученику Харлампіє! Ти, що мужньо витерпів страшні муки за Христа і молив Його про благодать для людей, почуй нині і нашу молитву. Збереги нас від усякої хвороби, голоду та лихоліття. Зміцни нашу віру в часи важких випробувань, подай силу і мужність захисникам нашої землі. Твоє заступництво перед Господом є «потужним» щитом для нас, грішних. Моли Милосердного Бога, щоб дарував нам мир, здоров'я та спасіння душ наших.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити характер весни та майбутній добробут:

  • Якщо на Харлампія морозна погода – березень буде теплим і сонячним;
  • Якщо небо вночі затягнуте хмарами і не видно зірок – чекайте на сильні снігопади;
  • На деревах з’явився іній – літо буде вологим і багатим на грози;
  • Якщо 10 лютого сонячно – літо буде сухим і спекотним.

У народі цей день вважався сприятливим для того, щоб просити про здоров’я та достаток у родині. Люди вірили, що святий Харлампій є хранителем врожаю, тому зверталися до нього з молитвами про родючість землі.

