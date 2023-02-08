Землетрус у Туреччині: фото руйнувань та жахлива статистика жертв

Кількість загиблих наближається до 10 тисяч

Туреччину та Сирію 6 лютого сколихнули потужні землетруси. Стихійні явища забрали життя приблизно 10 тис. людей та зруйнували тисячі будинків та визначних місць.

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Землетрус магнітудою 7,8 стався рано-вранці в понеділок, коли люди спали, після цього було ще кілька десятків поштовхів. Мільйони людей у Туреччині, Сирії, Лівані, Кіпрі та Ізраїлі відчули землетрус – епіцентр був неподалік турецького міста Газіантеп.

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Наслідки землетрусу у Туреччині фото з відкритих джерел

Землетрус «посунув» Туреччину на три метри на південний захід і спричинив афтершоки (повторні поштовхи), які можуть не вщухати роками.

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Американська аерокосмічна компанія Maxar оприлюднила фото, на яких видно, як стихія змінила країну.

Турецьке місто Іслахіє, фото зроблені 4 жовтня та після землетрусу 7 лютого знімки: Maxar

На світлині можна побачити, що землетрус зруйнував чимало будинків – вони буквально перетворилися на купи каміння.

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb Будь ласка, читайте текст після реклами February 7, 2023

We are working with multiple organizations to provide them with #satelliteimagery of the recent #earthquake that has devastated #Turkey & #Syria. Seen here are before (Oct 4, 2022) & after (Feb 7, 2023) images of #Islahiye, Turkey, showing collapsed buildings & rescue operations. pic.twitter.com/3c69oZFYmu — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Видання The New York Times також опублікувало фото з турецьких вулиць. Журналісти розповіли, що тисячі рятувальників продовжують розбирати завали, відчайдушно шукаючи тих, хто вижив.

Землетрус спричинив значні руйнування колаж: The New York Times

Міста перетворилися на руїни колаж: The New York Times

Стихія обірвала щасливе життя сотень сімей. Хусейн, житель міста Хатай, який працював гідом по святих місцях Саудівської Аравії, був одружений на місцевій мешканці Мерве. У 2016 році у них народилася донечка, а у 2020 у них народилося п'ять близнюків - три хлопчика і дві дівчинки. Через пандемію коронавірусу родина повернулася з Саудівської Аравії до рідного міста чоловіка. Під час землетрусу загинули вся сім'я, крім одного з близнюків.

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Родина, яку спіткав смертельний землетрус фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Зазначається, що двох громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятували з-під завалів будинку.