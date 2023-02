Землетрус у Туреччині: фото руйнувань та жахлива статистика жертв

Туреччину та Сирію 6 лютого сколихнули потужні землетруси. Стихійні явища забрали життя приблизно 10 тис. людей та зруйнували тисячі будинків та визначних місць.

Землетрус магнітудою 7,8 стався рано-вранці в понеділок, коли люди спали, після цього було ще кілька десятків поштовхів. Мільйони людей у Туреччині, Сирії, Лівані, Кіпрі та Ізраїлі відчули землетрус – епіцентр був неподалік турецького міста Газіантеп.

Землетрус «посунув» Туреччину на три метри на південний захід і спричинив афтершоки (повторні поштовхи), які можуть не вщухати роками.

Американська аерокосмічна компанія Maxar оприлюднила фото, на яких видно, як стихія змінила країну.

На світлині можна побачити, що землетрус зруйнував чимало будинків – вони буквально перетворилися на купи каміння.

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb