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Землетрус у Туреччині: фото руйнувань та жахлива статистика жертв

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Землетрус у Туреччині: фото руйнувань та жахлива статистика жертв
Місцеві мешканці залишилися без даху над головою
фото з відкритих джерел

Кількість загиблих наближається до 10 тисяч

Туреччину та Сирію 6 лютого сколихнули потужні землетруси. Стихійні явища забрали життя приблизно 10 тис. людей та зруйнували тисячі будинків та визначних місць.

Землетрус магнітудою 7,8 стався рано-вранці в понеділок, коли люди спали, після цього було ще кілька десятків поштовхів. Мільйони людей у Туреччині, Сирії, Лівані, Кіпрі та Ізраїлі відчули землетрус – епіцентр був неподалік турецького міста Газіантеп.

10 фото
На весь екран
Наслідки землетрусу у Туреччині
фото з відкритих джерел

Землетрус «посунув» Туреччину на три метри на південний захід і спричинив афтершоки (повторні поштовхи), які можуть не вщухати роками.

Американська аерокосмічна компанія Maxar оприлюднила фото, на яких видно, як стихія змінила країну.

Турецьке місто Іслахіє, фото зроблені 4 жовтня та після землетрусу 7 лютого
Турецьке місто Іслахіє, фото зроблені 4 жовтня та після землетрусу 7 лютого
знімки: Maxar

На світлині можна побачити, що землетрус зруйнував чимало будинків – вони буквально перетворилися на купи каміння.

Видання The New York Times також опублікувало фото з турецьких вулиць. Журналісти розповіли, що тисячі рятувальників продовжують розбирати завали, відчайдушно шукаючи тих, хто вижив.

Землетрус спричинив значні руйнування
Землетрус спричинив значні руйнування
колаж: The New York Times
Міста перетворилися на руїни
Міста перетворилися на руїни
колаж: The New York Times

Стихія обірвала щасливе життя сотень сімей. Хусейн, житель міста Хатай, який працював гідом по святих місцях Саудівської Аравії, був одружений на місцевій мешканці Мерве. У 2016 році у них народилася донечка, а у 2020 у них народилося п'ять близнюків - три хлопчика і дві дівчинки. Через пандемію коронавірусу родина повернулася з Саудівської Аравії до рідного міста чоловіка. Під час землетрусу загинули вся сім'я, крім одного з близнюків.

Родина, яку спіткав смертельний землетрус
Родина, яку спіткав смертельний землетрус
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Зазначається, що двох громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятували з-під завалів будинку.

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Теги: землетрус Туреччина

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