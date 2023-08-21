Якими державними символами найбільше пишаються українці: результати опитування

Із 32% до 74% за 12 років зросла частка тих, хто пишається державною мовою України

Серед українців в порівнянні з попередніми роками зросла частка тих, хто пишається державними символами. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

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Зокрема, прапором України пишаються 75% (у 2011 році – 26%), гербом України – 74% (у 2011 – 25%), гімном – 69% (у 2011 – 22,5%).

Також з 32% до 74% за 12 років зросла частка тих, хто пишається державною мовою України, з 19% до 57% – частка тих, хто пишається її грошовою одиницею (гривнею).

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Пишаються прапором України більшість жителів усіх регіонів (від 84% на заході країни до 66% на сході), гербом України – від 82% на заході країни до 67% на сході, гімном – від 80% на заході країни до 56,5% на сході), державною мовою України - від 86% на заході країни до 64% на сході), її грошовою одиницею - від 69% на заході країни до 43,5% на півдні.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 23 по 31 травня 2023 року по всій Україні окрім окупованих Росією територій серед 2020 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, триває 544-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.