У Карпатах вдарив мороз до -12°C (фото)

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена

У понеділок, 24 листопада, на високогірʼї Карпат температура повітря опустилася -12°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

«Станом на 7:15 24.11.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, вітер південно-західний 10 м/с, температура повітря -12°C», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях сніжитиме та дощитиме. У західних областях вночі місцями невеликий (в Карпатах помірний сніг), вдень без опадів, на дорогах ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Як відомо, цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах.

До слова, 24 листопада у західних областях на дорогах ожеледиця, вдень в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.